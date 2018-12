Ke dřevu mám respekt, říká sochař Libor Bartoš

Blansko, Dolní Lhota /FOTOGALERIE/ - Byl učitelem, teď je grafikem a sochařem. Libor Bartoš z místní části Blanska Dolní Lhoty si vydělává motorovou pilou. Ale trochu jinak, než je obvyklé. Devětačtyřicetiletý muž stromy nekácí - přetváří jejich kmeny v umění. Tomu se věnuje už čtyři roky, od doby, kdy vyřezal svůj první betlém pro Dolní Dobrouč v Orlických horách.

„Pro obec jsem dělal grafiku, pak se na mě místní obrátili, že by chtěli betlém. I přes moje varování, že bude osobitý a netradiční, ho chtěli. Tak to začalo,“ vzpomíná Bartoš. Další jeho betlém si lidé prohlédnou v Blansku na náměstí Republiky.



Na jaké sochy se lidé v Blansku mohou těšit?

Dělám především velké sochy a ty budou také v Blansku. Kromě Ježíška mají všechny kolem dvou metrů. Dělám i menší, ale ne zas moc malé. To jen když zbude kousek dřeva, jen tak pro radost.



Kde čerpáte inspiraci?

Z hlediska námětu dělám většinou sakrální tematiku, jako zmíněný betlém. Mám tu také kus dřeva, který budu přetvářet na Adama a Evu. Provedení sochy už pak hodně vychází z toho, jak si usmyslí dřevo. Když děláte s takovým živým materiálem, je to trochu jako dialog nebo debata. Je třeba dřevo respektovat.

Kdo je Libor BartošO něm: Liboru Bartošovi je 49 let. Je ženatý a má tři děti. Žije v místní části Blanska Dolní Lhotě. Dříve pracoval jako učitel. Nyní se věnuje grafice a sochařství.

Co tím myslíte?

Nepáchat na něm zbytečné násilí. Pro příklad, mám tu sochu jednoho ze tří králů. Má ohnutá záda a je tomu právě tak, protože to dřevo mě k tomu přímo vybídlo. Mělo prohnutý tvar, což mi vnuklo nápad udělat krále ve skrčené póze. Dřevo samo často dodá tvar, který chcete. Na vás je jen ořezat z něj kůru a naleštit je. Taky je třeba opatrně řezat, jakmile to uděláte, už není cesty zpět.

Které dřevo nejraději používáte? Dělal jste sochy i z jiných materiálů?

Sochy dělám skoro vždy z modřínu, jedině by zadavatel chtěl jinak. Důvodem je to, že má krásné barvy a dlouho vydrží. Navíc modřín je dost smolnatý, takže se nemusí tolik udržovat. Pokud jde o jiné materiály, mám tu pár soch z kovu, které jsem si jen tak zkusil, ale ty mi pouze zdobí zahradu.



Jak se o vás lidé mohou dozvědět? Pracujete soustavně na tom, abyste byl vidět?

Z doslechu, řekl bych. Nemám žádné webové stránky, žádné sociální sítě ani jinou formu propagace, ať virtuální, či plakátovou. Lidi na mě prostě tak nějak narazí a já jim vyřežu sochu, betlém nebo beránka. Vím, že dnes máme dobu internetu, vše řešíme přes e-maily a po esemeskách, ale mně se to líbí takhle. I když je to možná hloupé…



Kolik času vám zabrala práce na blanenském betlému?

Vyhotovení soch mi trvalo přibližně šest týdnů. Vychází to tedy přibližně týden jedna socha, samozřejmě kromě malého Ježíška. Denně na sochách strávím tak šest hodin, většinou začínám kolem deváté, ve tři končím. Kdybych měl počítat všechen čas, který do soch vložím, bylo by to třeba půl roku. Musím si udělat představu, sochu si nakreslit a občas projekt konzultovat se zadavatelem. Vyřezání sochy je z tohoto pohledu spíš taková třešnička na dortu.



Máte v nejbližší době v plánu vytesat další sochy?

Mám tady ten kus, ze kterého bude už zmíněná Eva s Adamem. Pak nějaké předběžné objednávky, kdy si někdo objednal sochu, ale ještě neví, jakou přesně chce. Teď budu nejspíš dělat ovečku pro Blansko, což bude oříšek. Dodané dřevo je sukovité, takže dá ještě práci je upravit do podoby, abych vůbec mohl začít. Město chce navíc sochu do středy, což je celkem utopie. Budu se snažit, ale že bude ovečka pod stromkem včas, nezaručím.



Myslíte si, že váš moderní styl betlému lidé oceňují?

V Dobrouči se líbil, dokonce pak chtěli ještě ovečku, volka a oslíka. Takže to považuji za úspěch. Poněvadž nemám ty sociální sítě, tak si nemůžu přečíst, co si o mém betlému pro Blansko myslí. Kamarádi mi říkali, že ohlasy lidu byly vesměs dobré. Já se ale trochu bojím, že to nenaplní očekávání lidí, přeci jen to nemá obličej, je to takové minimalistické a moderní. Není to klasický barokní či ladovský betlém, které lidi znají.



Když trávíte šest hodin denně u soch, najdete si čas i na grafiku?

Ano, pořád se věnuji i grafice. Dělám v podstatě všechno, co vás napadne – plakáty, letáky, reklamní předměty. Mít dvě práce jde zvládnout. Navíc, právě tyto práce jsou zakázkové, takže jsou časově flexibilní. Jelikož jsem si vlastním pánem, směny si můžu upravovat tak, jak potřebuji. Když nestíhám, dám si nějaký ten přesčas.



