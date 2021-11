/FOTOGALERIE/ Do pohybu ji muselo dostat minimálně šest urostlých chlapů. Vícemístnou koloběžku postavili na začátku osmdesátých let v Boleradicích na Břeclavsku. Boleradská kolobka ale měla ještě mladší sestru. Na konci devadesátých let ji totiž okopírovala parta nadšenců z Adamova na Blanensku. Konkrétně z tamního Sdružení přátel piva. Při spanilých jízdách po republice i do zahraničí na ní adamovští recesisté najezdili během více než deseti let několik tisíc kilometrů.

Na pivní koloběžce Kvasarka najezdili Adamovští recesisté několik tisíc kilometrů. Po republice i v zahraničí. Zbyly už jen vzpomínky. | Foto: se souhlasem Kamila Vašíčka

Ve vrcholné formě tehdy dokázala pětičlenná posádka na bezmála dvoumetrákovém a čtyři a půl metru dlouhém stroji urazil až osmdesát kilometrů denně. Z kopce svištěla koloběžka i osmdesátkou. Všude budili koloběžkáři z jihu Moravy ve výrazných dresech v barvě piva a s logem Pivovaru Černá Hora pořádný rozruch. „Za vším byla náhoda. Někdy na začátku devadesátých let jsem rozvážel dřevo a zrovna jsme vezli fůru řezníkovi do Boleradic. Tam jsem v sousedství viděl velkou rezavou koloběžku pro několik lidí. To byla naprostá pecka. Kontaktoval jsem majitele. Nebyly ještě mobilní telefony ani internet, tak jsme si chvíli dopisovali. Koloběžku mi nafotil, poslal hrubý nákres a poradil, na co si máme dát při výrobě pozor,“ zavzpomínal vedoucí adamovského sdružení Kamil Vašíček.