Kdy otevřete? ptají se rodiče na Blanensku. Školy tápou a čekají na podmínky

Dcera Tomáše Opálky z Rájce-Jestřebí chodí do třetí třídy. Už se těší, až pominou bezpečnostní opatření ohledně epidemie koronaviru a znovu se uvidí se spolužáky. Doufá, že to bude ještě letos koncem května. „Já jsem pro, aby se škola do konce školního roku ještě otevřela. Jedna věc je ale metodika vlády a druhá, jak se k tomu postaví zřizovatel školy. Je jasné že bude řada omezení a ne každá škola je dokáže splnit. Omezení pohybu, stravování, družina a také starší učitelé, kteří patří do rizikové skupiny,“ uvedl muž.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

S dcerkou se doma několik hodin denně učí, ale není to podle něj plnohodnotná výuka. „Nejvíce jí chybí kolektiv a kontakt s vrstevníky. To je pro psychiku dítěte hodně důležitý faktor. I kdyby to mělo být je na část dne, tak je to dobré. Moje zaměstnání v tom roli nehraje. Nyní pracuji z domu a máme ještě syna v předškolním věku, se kterým stejně zůstáváme doma,“ dodává Opálka. Pro vážně popáleného letěl do Žďárné vrtulník. Škoda na domě je 300 tisíc korun Přečíst článek › Pro otevření základních škol ještě v tomto školním roce je také Kateřina Prudíková z Adamova. „V září se z toho všichni zblázní. Dětem se už nebude chtít vůbec nic. Asi je to záměr nemít vzdělanou společnost,“ poznamenala. První stupeň na základních školách by se měl otevřít od 25. května. Účast žáků nebude podle návrhu státních úředníků povinná. Výuka se má uskutečnit ve skupinách. Doporučený počet žáků je patnáct. „Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou. Tělesná výuka bude zakázána. Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin,“ informovali nedávno státní úředníci. Přesnou metodiku mají školy obdržet od ministerstva školství a zdravotnictví v nejbližších dnech. Odložené operace v boskovické nemocnici? Problém je u náhrad velkých kloubů Přečíst článek › Ke zmíněném datu jsou připraveni první stupeň otevřít v základní škole ve Sloupu, který nyní navštěvuje 229 žáků. „Udělali jsme si předběžný průzkum a na prvním stupni by do školy po otevření přišla víc než polovina dětí. Tím, že druhý stupeň bude zavřený, máme pro výuku v menších skupinách dost prostoru. Snažili jsme se připravit podle návrhu, kteří státní úředníci před časem předložili,“ uvedl ředitel školy Pavel Dočekal. Problém by podle něj neměl být ani s dostatkem učitelů. I když někteří z nich mohou věkem nebo zdravotním stavem patřit při epidemii koronaviru do ohrožené skupiny. „Každý může být svým způsobem nějak ohrožený. Toto musí posoudit lékař. Pro mě ale bude v tomto případě směrodatné jen jedno. Pracovní neschopnost potvrzená lékařem,“ poznamenal Dočekal. Mladá dívka se ztratila v Čechách. Našli ji na Boskovicku se starším mužem Přečíst článek › Na metodické pokyny z ministerstva čekají také v okresním Blansku. Podle tiskové mluvčí tamní radnice Pavly Komárkové je zatím v této problematice příliš mnoho otazníků. „S tím, že první stupeň na základních školách otevřeme k 25. květnu, počítáme. Zatím ale neznáme podmínky, za jakých můžeme otevřít. Je tam hodně neznámých v provozních záležitostech. Ať už ohledně zajištění hygieny, počtu pedagogů, kteří nebudou v rizikové skupině, a také zájem rodičů. Jasně by mělo být v příštích dnech. To samé se týká i mateřských škol, kde o prázdninách uvažujeme o rozšíření provozu,“ informovala Komárková.

