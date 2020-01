Letovický kulturní dům rozezní ve čtvrtek tóny kytary. Od devíti ráno tam začíná krajské kolo soutěže Zlatá struna.

Aneta Pelíšková z Ráječka vyhrála loni celorepublikovou soutěž kytaristů Zlatá struna | Foto: JAKUB SEMENIUK

„Soutěž je určená všem amatérským hráčům na kytaru do osmnácti let. Ve dvou kategoriích. Do čtrnácti a do osmnácti let,“ informovali organizátoři. Akce se mohou zúčastnit pouze jednotlivci, kteří zazpívají s vlastním doprovodem dvě písně. Jednu lidovou a jednu umělou z libovolného žánru.