Na otázky Deníku odpověděl, že o všem příští týden bude rozhodovat rada města, která je zároveň valnou hromadou nemocnice. Sdílnější nebyl ani boskovický starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). „S panem Janečkem jsem měl jednání, ze kterého je určitý výstup. Nebudu ho komentovat dřív, než s ním seznámím radu města. Více informací zveřejníme příští týden,“ uvedl Dohnálek.



Nyní osmašedesátiletého Janečka do nemocnice dosadilo předchozí vedení města v čele se sociálními a křesťanskými demokraty. Jeho předchůdce Dan Navrátil dostal tehdy výpověď bez udání důvodu. „Využili jsme zákona o obchodních korporacích. Odvolali jsme ho z funkce bez udání důvodu," uvedla tehdejší starostka Boskovic Hana Nedomová (ČSSD). Nyní je bývalé vedení města v opozici.

S boskovickou nemocnicí je spojeno také jméno někdejšího ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, který je členem ODS. Ten v minulosti v Boskovicích pracoval jako ekonomický náměstek, než také dostal výpověď. Podle soudu neprávem. S nemocnicí se soudil o úhradu ušlé mzdy, v současnosti je ve hře varianta mimosoudního vyrovnání.



Julínek v minulosti jako ministr Janečka odvolal z postu šéfa brněnské úrazovky. Janeček nesouhlasil s transformací úrazové nemocnice a přesunem části lékařského týmu do Bohunic.



Někteří lidé si myslí, že novým ředitelem boskovické nemocnice by mohl být právě Julínek. „Jméno Tomáš Julínka v této souvislosti nepadá a ani nevidím důvod, proč by mělo padat. Jsou to jen nepodložené spekulace,“ uvedl boskovický starosta.

Na post ředitele mohou Boskovičtí vypsat výběrové řízení nebo ho rada města dosadí přímo.