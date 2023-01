Skokové zdražení vyvolalo mezi Blanenskými velkou diskuzi. Část lidí je kritizovala, další to v kontextu inflace a zdražování všeho okolo vnímají jako nezbytnou věc. „Sedm set osmdesát korun za rok? Ježíš, tak si jednou ročně koupíte o pět krabiček cigaret méně. Kdo má na chlast a špinky, má i na zaplacení odpadu. Na to, co stojí svoz, řidič, pracovníci, zaměstnanci ve spalovnách a provoz strojů, je tohle skoro zadarmo. Mohlo by to být vyšší,“ nebral si servítky například Petr Chytil.