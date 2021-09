Konkrétně z období let 1962 až 1976. „Zajímají nás vzpomínky těch, kteří se účastnili archeologických vykopávek pod vedením archeologa Karla Valocha. Případně spolupracovali s jeho synem Jiřím Valochem,“ uvedla za kurátory výstavy Jana Písaříková. Kůlna je velká tunelovitá jeskyně, prorážející skalní ostroh Pustého žlebu kilometr jižně od obce Sloup v severní části Moravského krasu.

Rodinné záležitosti: archeologie a konceptuální umění. To je název výstavy, kterou připravuje Moravské galerie v Brně. Při té příležitosti pracovníci galerie hledají pamětníky archeologických vykopávek v jeskyni Kůlna v Moravském krasu na Blanensku.

