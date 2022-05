Nejčastější příčinou havárií byla nepřiměřená rychlost. „Dost řidičů tam v autech jezdí hlava nehlava. A motorkáři? Je tam dlouhá rovinka a pak ostré serpentiny. Tím pádem pro ně velmi atraktivní úsek. Rádi si tam zkouší, co na motorkách zvládnou a někteří pak špatně končí,“ poznamenal bývalý řidič z povolání Vladimír Vaněk. Je z blanenského Klepačova.

Zatáčky na této silnici nad Kateřinským mostem před několika lety ohraničila speciální svodidla, která měla zabránit vážným zraněním motorkářů. Ti tam ale bourají dál. Stejně jako řidiči osobních aut. „Jezdím tím místem docela často. O riskantně předjíždějící a agresivní řidiče tam není nouze. Zbytečně ohrožují ostatní,“ dodal Vaněk.

jako druhé nejvíce kolizní místo na Blanensku pak ze stejných statistik vychází za uplynulé dva roky křižovatka na silnici I/43 poblíž Sebranic. S deseti nehodami, jedenácti zraněnými a škodou bezmála dva miliony korun. A nejčastější příčina nehod? Nedání přednosti v jízdě. Policejní statistiky zmíněného místa na tahu Brno – Svitavy za posledních pět let jsou ještě více alarmující. Přes tři desítky nehod a jeden mrtvý. „Ve špičce a kolikrát i mimo ni se ve směru z Boskovic vlevo na Brno nedá prakticky odbočit. Když mám možnost, volím raději jinou trasu. Vím, že na této křižovatce bylo v minulosti už několik smrtelných nehod“ sdělil jeden z řidičů Tomáš Opluštil z Voděrad.

NOVÝ RONDEL

V první polovině příštího roku se silničáři chtějí pod Sebranicemi pustit do stavby okružní křižovatky, která má koliznímu místu ulevit. „Nová okružní křižovatka je navržená jako třípaprsková. S napojením stávající silnice I/43 a silnice II/150,“ informovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Dodala, že poloha nového rondelu je mimo stopu stávající silnici I/43 a umožní tak výstavbu bez zásadního omezení provozu na tahu Brno – Svitavy. Křižovatku v Sebranicích už silničáři před několika lety upravovali. Snažili se zpomalit provoz. Na silnici přibyly plastové reflexní plastové sloupky, takzvané balisety. Úpravy se dočkalo i vodorovné značení. V úseku je také na hlavní silnici omezená rychlost na sedmdesát kilometrů v hodině. Vše stálo asi pět milionů. Auta tam však bourají dál.

Policejní mluvčí Bohumil Malášek uvedl, že k dopravním nehodám v tomto místě dochází nejčastěji, když auta ve směru od Boskovic odbočují na hlavní silnici doleva ve směru na Brno. Zlepšení dopravní situace nebude podle něj jednoduché. „Před lety se na podobném místě na silnici I/43 v Lipůvce jevil kruhový objezd jako dobré řešení. Což se nakonec ale v praxi vůbec nepotvrdilo. Nebyl dostatečně velký a dopravu naopak zablokoval. Silničáři ho po čase odstranili,“ poznamenal policista.

I 73 ZATÍM NA PAPÍŘE

Frekventované silnici Brno – Svitavy přezdívají řidiči silnice smrti. Loni na ní policejní statistiky uvádějí téměř dvě stě nehod. S jedním mrtvým a desítkami zraněných. Z toho značná část těžce.

Přetíženému tahu má ulehčit výstavba kapacitní silnice. Nejnověji pojmenované jako I/73. Zatím je jen na papíře. Nejblíže výstavbě je několikakilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na Blanensku, kde budou čtyři pruhy. Ředitelství silnic a dálnic počítá, že letos bude vydané územní rozhodnutí.

Se stavbou toho úseku by se mohlo začít do čtyř let. A další úseky? Nejoptimističtější prognózy hovoří o období po roce 2030. „Ve zbývajících dvou úsecích v jižní a severní části nové kapacitní silnice jsme ve fázi technických studií. Na severu mezi Svitávkou a Borušovem se diskutuje o navrženém třípruhu, který má odpůrce. Na jihu je zase problém s umístněním silnice u Brněnské přehrady. Tady čekáme soudní spory. Klíčové bude i posuzování vlivů na životní prostředí,“ informoval na nedávné besedě v Černé Hoře na Blanensku šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.