Boskovice – Hybešova nebo Sušilova ulice. Dvě lokality, kde plánuje současné vedení Boskovic stavbu sportovní haly. Pro kterou z nich se město definitivně rozhodne, mělo být jasno koncem dubna. Rozhodnutí se však odkládá.

Ilustrační fotografii | Foto: Foto: DENÍK

Krajští zastupitelé totiž zatím neschválili bezúplatný převod pozemků poblíž střední školy v Hybešově ulici, kde by hala mohla v budoucnu stát. Kvůli chybě v geometrickém plánu materiál z hlasování na poslední chvíli stáhli. „Už je to vyřízené. Byla to administrativní chyba. Bezúplatný převod pozemků na město bude schvalovat příští krajské zastupitelstvo. O definitivním výběru lokality tak budeme rozhodovat buď v červnu nebo v září. Na detailním zpracování obou variant stále pracujeme. Sportovní halu chceme postavit ještě v tomto volebním období,“ uvedl boskovický místostarosta Radek Mazáč.