Sobotní bouřka napáchala škody rodině Podlezových z Velké Roudky na Blanensku. Mladí manželé totiž nestihli dokončit novou střechu nad přístavbou.

Sobotní bouřka poničila dům manželů Podlezových z Velké Roudky na Blanensku. Voda tam natekla přes nedokončenou střechu a způsobila škodu za zhruba 200 tisíc korun. | Foto: Deník / Ondřej Požár

Střechu začali budovat a opravovat asi před měsícem. Na krovy sice dali řemeslníci plachtu, ale to bohužel proti řádění bouřky nestačilo. "Všechno proteklo ze střechy, která není bohužel dodělaná. Než jsem stačila dát do kuchyně jeden kbelík a šla jsem hned pro druhý, tak to začalo téct ze stropu tak, že ten první kýbl byl hned plný, takže to bylo docela beznadějné. V kuchyni stálo na zemi pět centimetrů vody. Ta šla přes mikrovlnku na sporák, dovnitř do linky, voda tekla všude, kam se dostala,“ říká Věra Podlezová.