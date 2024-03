/FOTO, VIDEO/ Herečka, podnikatel, youtuber a režisér. Profesně velmi různorodá čtveřice poutníků vyrazila pěšky na cestu z italské Sieny do Říma. Známá poutní trasa se jmenuje Via Francigena. Dobrodružství dlouhé bezmála tři sta kilometrů zachytil v dokumentu blanenský režisér Tadeáš Daněk. Snímek s názvem Každý krok se počítá: Řím bude mít premiéru na televizních obrazovkách v neděli 31. března na druhém programu České televize.

Režisér Tadeáš Daněk z Blanska natočil dokument o pouti do Říma. | Foto: se souhlasem Tadeáše Daňka

Podle Daňka se jedná o volné pokračování dokumentu, ve kterém před dvěma lety mapoval známou pouť ke hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. K němu tehdy vyrazil známý internetový bavič a mystifikátor Kazma. „Tentokrát se na pouť vydala herečka Sára Rychlíková, podnikatel David Špunar, youtuber Jan Hanko a režisér Zdeněk Troška. Na první pohled může tato sestava znít jako vtip, stejně jako to bylo v případě prvního filmu, kdy se na pouť vydal Kazma, ale ve finále bylo všechno jinak,“ komentuje nový snímek Tadeáš Daněk.

Zdroj: Youtube

Inspirací pro něj byla kniha Tak já teda jdu od německého komika Hanse Petera Kerkelinga. Dodal, že čtenáři tehdy předpokládali vtipný příběh, ale dostali knihu, která je spíše zamyšlením a motivací k vlastní cestě. Právě této linie se držel i on. „V dokumentu je tento koncept ještě intenzivnější, protože po desítkách kilometrů každý účastník odloží svoji masku a musí být sám sebou,“ vysvětluje autor dokumentu.

Po odvysílání prvního filmu o pouti do Santiaga de Compostela se setkal s pozitivními reakcemi diváků, které ho motivovaly k další práci. Jednou prý potkal dívku, která celému stolu vyprávěla, jak jí dokument dodal odvahu a povzbudil ji, aby se taky vydala na tuhle cestu. „Byl jsem šťastný, a tak jsem nechtěl kazit atmosféru tím, že bych prozradil, že jsem režisér toho dokumentu, a jen jsem poslouchal. Když skončila, řekla, že ta cesta změnila její život, ale teď neví, co dál. A právě v ten moment mi blesklo hlavou, že by bylo super natočit pokračování, které by ukázalo další cestu, kam se může poutník vydat, když dojde do Santiaga,“ říká před premiérou Daněk.

V jeho případě však možná ohledně tématu putování hodně zapracovaly i geny. Jeho otec je totiž na Blanensku známý jako cestovatel, dobrodruh a amatérský ultramaratonec. Maminka je podle režiséra zase vášnivá poutnice. Ze Sieny do Říma se před časem vypravila právě zmíněnou trasou Via Francigena. „Abyste mohli oficiálně absolvovat poutní cestu, musíte ujít nejméně sto kilometrů. Cesta ze Sieny měří přibližně dvě stě osmdesát kilometrů. Díky informacím od mé mámy jsem se rozhodl zvolit stejnou trasu. Via Francigena je zvláštní tím, že ji chodí méně lidí než Svatojakubskou cestu, ale disponuje stejně dobrou infrastrukturou, co se týče značení cesty a možností ubytování,“ přibližuje volbu trasy letos třiatřicetiletý muž.

A co na to samotní aktéři filmu. Opravdu se každý krok počítá? „Myslím, že určitě. Navíc po dvou dnech chůze začíná člověk každý krok i pěkně cítit. Přiznám se, že jsem před tím nikdy žádnou pouť nešel, tak jsem ani neměl žádná konkrétní očekávání. Nicméně asi nejvíc mě překvapilo, že i když cesta byla fyzicky dost náročná, tak jsem si psychicky strašně odpočinul. Po dlouhé době jsem se dokázal odpojit od práce a užívat si přírodu a přítomný okamžik,“ říká s úsměvem jeden z poutníků podnikatel David Špunar.