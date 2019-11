Blansko - Stavba kavárny na ploše po zbouraném hotelu Dukla v centru Blanska se posouvá o další rok. Původně měla stát před třemi lety. Teď město doufá, že začne stavět příští rok.

Park na základech bývalého hotelu Dukla. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Štégnerová Jana

Kavárna s venkovním posezením má podle plánu stát na rohu Rožmitálovy ulice a náměstí Republiky. Vybudovat ji chtějí představitelé města na ploše, která zůstala po zbouraném hotelu Dukla. Letos město vypsalo už druhé výběrové řízení na dodavatele stavby. Žádná firma se ale nepřihlásila. „Se stavbou kavárny ale stále počítáme a doufáme, že by se to v příštím roce mělo dotáhnout do konce. Peníze na to máme v návrhu rozpočtu na rok 2020,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.