Vedení blanenské radnice od plánů vybudovat v centru města kavárnu neupustilo. Stále chce oživit plochu po zbouraném hotelu Dukla. Město nedávno vypsalo výběrové řízení na projektanta a zhotovitele. Později pak vybere provozovatele. To je novinka, protože na jaře vypsalo koncesní řízení, které vše řešilo v jednom.

Tehdy se však nikdo nepřihlásil. Podle vedení města celou situaci zkomplikovala i epidemie koronaviru. Podle řady lidí jsou to však vyhozené peníze. „Nikdo to nechtěl stavět ani provozovat. Nechci to tam ani já. Za tu cenu v řádu několika milionů jsou to hrozné peníze. V době kdy je potřeba vážit každou korunu, chybí kapacity pro seniory, zdravotnictví,“ okomentoval záměr města na sociální síti diskutující pod jménem Petr Smýkal.