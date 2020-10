Zájemci se mohou hlásit do konce tohoto týdne. Kavárna by měla být otevřená celoročně. Řada místních tento záměr dlouhodobě kritizuje a celý nákladný projekt je podle nich zbytečný. „Nestavět kavárnu, nehledat nájemce. Raději posílit zázemí pro kulturní akce konané na Poduklí. Zastřešit, udělat šatnu, kde bude například i okénko na prodej občerstvení,“ okomentoval situaci na sociální síti jeden z místních Petr Kavka.

Další lidé si myslí, že současný stav při epidemii koronaviru a její dopady nejsou pro podnikání v této oblasti příznivé. A najít provozovatele kavárny bude velký problém. Nedávno město vypsalo výběrové řízení na projektanta a zhotovitele kavárny. Přihlásili se dva zájemci. Podle blanenských úředníků splnila podmínky zadání jen nabídka firmy Cubespace. „K předloženému vizuálnímu návrhu mělo město několik upřesňujících dotazů a podnětů. Po jejich vypořádání ze strany firmy dojde k uzavření smlouvy o dílo. Předpokládáme, že stavba kavárny by měla být kompletně hotová příští rok do začátku letní sezóny. Tedy do 1. července,“ informovala vedoucí odboru správy a rozvoje majetku Petra Skotáková.

Za vybudování montované stavby město zaplatí maximálně šest milionů korun včetně daně. Případné další náklady půjdou na vrub stavební firmy. Kavárna stejně jako pozemek zůstane ve vlastnictví města.