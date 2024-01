Co hygienici zjistili? Že při manipulaci s bazénovou chemií ve strojovně s obsahem chlornanu sodného a kyseliny sírové, došlo k nehodě. Vznikla nežádoucí chemická reakce a unikl plynný chlor. „Bezprostředně po incidentu, dále ve večerních a ranních hodinách následujícího dne byly prostory strojovny a školy odvětrány,“ informovala za hygieniky Hana Blažková.

Zaměstnanci provedli účinná opatření

Na základě zjištěných informací konstatovali, že v prostorách školy nehrozí aktuálně poškození zdraví vlivem expozice chloru. Zaměstnanci školy provedli účinná opatření na odstranění nežádoucích následků havárie. Místní se podivovali, proč na místě okamžitě nezasahovali také hasiči. Starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová řekla, že škola v krizové situaci postupovala podle zákona.

„Ukládá nám zavolat jednu složku záchranného systému, která vyhodnotí situaci a případně aktivuje další záchranné složky. To jsme udělali, zavolali jsme záchranku. Proč nepřijeli hasiči, tak není otázka na nás. Nejdůležitější ale je, a to by mělo rezonovat, že se nikomu nic nestalo,“ poznamenala Gerbrichová.

Dodala, že po odvedení dětí do bezpečí zaměstnanci školy okamžitě uzavřeli chodbu před dalším používáním. Taktéž byla ihned znepřístupněna i tělocvična, která je v blízkosti chodby, výuka proběhla v relaxační místnosti. Byly zkontrolovány další učebny v pavilonu. A vyjádření záchranky, která na místě minulé úterý odpoledne zasahovala?

„Pokud škola provozuje bazén, předpokládáme, že má proškoleného zaměstnance, který při údržbě bazénu postupuje v souladu s příslušnými předpisy. Naše operační středisko vyslalo na místo zdravotníky, kteří se prioritně postarali o všechny děti, které mohly být eventuálně ve styku s inkriminovanou chemikálií. V podobných situacích skutečně kontaktujeme také hasičský záchranný sbor. Na dotaz naší operátorky, zda máme vyslat na místo i hasiče, nám však bylo volající na tísňovou linku striktně řečeno, že ne, protože školník se již o vše postaral. Předpokládali jsme, že jde o výše zmíněného proškoleného zaměstnance. Pokud i po našem odjezdu přetrvávala obava, že látka může být i nadále nebezpečná, mohla škola hasiče kontaktovat sama,“ napsala Deníku mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Událost řešili s bezpečnostním technikem

Radní čtyřtisícového města na Blanensku v prohlášení uvedli, že událost ředitelka školy řešila s bezpečnostním technikem školy. Ten po konzultaci s hasiči neshledal nutnost jejich příjezdu.

„Podle informací co mám, tak se bezpečnostní technik školy dotazoval na stanici v Boskovicích dva dny po události, která už byla uzavřená, jestli má škola v tomto případě ohlašovací povinnost. Přes tísňovou linku jsme o tom nevěděli,“ uvedl náměstek ředitele Hasičského sboru Jihomoravské kraje Mojmír Richtr.

Polední troubení vlaků na Blanensku. Strojvedoucí uctí památku mrtvého kolegy

Řadě rodičů školáků vadilo, že o je o události škola informovala až se značným odstupem. Někteří museli s dětmi k lékaři. „Nejdůležitější pro mě je, že se mým dětem nic nestalo. K postupu školy mám ale určité výhrady a pochybnosti. Rodičům dětí, které neošetřovali záchranáři, dala vědět hromadnou zprávou ve školním systému až dva dny poté. Nevím, proč tam nebyli hasiči a neměřili přítomnost chlóru hned nebo alespoň druhý den,“ řekl jeden z rodičů, kteří si přáli zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.