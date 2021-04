Grolich také zastavil přípravy na zajištění části programu oslav, na kterém se měl Jihomoravský kraj podílet. „Nižnonovgorodská oblast je partnerským regionem kraje, ale vzhledem aktuálním okolnostem to prostě nejde," oznámil.

Oslavy jsou plánované na začátek června. Přípravy ze strany kraje ještě nebyly podle Grolicha v takové fázi, aby na ně kraj vyčlenil a schválil konkrétní sumu.

Ukončení partnerství s Nižnonovgorodskou oblastí zatím neplánuje. „K tomu přistupovat nechceme. Zatím to není na místě. V budoucnu by to měl být případně jednotný krok a měly by k tomu přistoupit všechny kraje nebo města, která mají partnerské město nebo region v Rusku," řekl Grolich.

Město Brno, které má ruská partnerská města Voroněž a Moskva, zatím žádné kroky v souvislosti s Vrběticemi neplánuje. „V tuto chvíli nepovažujeme za nezbytné činit žádné kroky ve vztahu k našim partnerským městům. Samozřejmě budeme očekávat, jak se situace bude dále vyvíjet a je možné, že v budoucnu nějaké rozhodnutí učiníme," sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Podle politologa Lubomíra Kopečka je logické, že se politici na regionální i celostátní úrovni ke kauze vyjadřují. „Otázka je, jestli to může někomu zásadně pomoci. Paradoxně to může pomoci ANO, protože to překryje potíže s pandemií. Ať už z hlediska ekonomických opatření, přiškrcení ekonomiky a pomalý rozjezd očkování. Neuškodí to koalicím SPOLU a Pirátům se Starosty. U stran jako je koalice SPOLU je celkem pochopitelné, že pro většinu jejich voličů není Rusko nejvítanější stát. Takže jejich vyhranění je logické," komentoval Kopeček.

