Kauza Včelpo: problémový med s antibiotiky skončí ve spalovně

Obora – Loni v listopadu se ukázalo, že společnost Včelpo Obora prodávala med se zbytky antibiotik, který vydávala za český. V Evropské unii se přitom včely antibiotiky vůbec neléčí. Největší aféra v dějinách českého včelařství zatím stále není uzavřená. Policisté zjišťují, jak se do českého dostal med z Ukrajiny, a Včelpo má do pondělí čas na to, aby se vyjádřilo ke zjištěním Státní veterinární správy. Ta firmě hrozí velkými pokutami.

Interiér podniku Včelpo Obora. | Foto: archiv společnosti Včelpo Obora

Jaké konkrétní postihy Včelpo čekají, bude jasné teprve v následujících týdnech a měsících. „Osmého února jsme Včelpu písemně oznámili ukončení sběru podkladů pro správní řízení ve věci vydání pokuty za porušení zákona o potravinách. Od toho dne běží sedmidenní lhůta, ve které se Včelpo k předloženým podkladům může vyjádřit," sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Český svaz včelařů, který je jediným vlastníkem společnosti Včelpo, vinu firmy konečně jednoznačně přiznal. „Do českého medu byl ve Včelpu přimíchán med z Ukrajiny a označen jako český. Pochybení je na straně Včelpa, jeho zaměstnanců i ředitele. Podali jsme trestní oznámení. Míru zavinění je potřeba vyšetřit," uvedla předsedkyně svazu Jarmila Machová. Ukrajinský med podle ní Včelpo přes prostředníka koupilo legálně s deklarovaným původem i nezávadností. „Na Ukrajině pravděpodobně nemají tak přesné přístroje, aby zbytky antibiotik zachytily," dodala Machová. Trestní oznámení kvůli ohrožování zdraví závadnými potravinami a klamání zákazníka vydáváním ukrajinského medu za český policii předal i deník Blesk. Ten v listopadu v testu potravin na zbytky antibiotik v medu upozornil. „Probíhají úkony trestního řízení, prověřování informací a podání vysvětlení," potvrdila policejní mluvčí Alice Musilová. Včelpo své produkty muselo stáhnout z obchodů a prodej zastavit. To stále trvá. „Včelpo je dále pod veterinárním dozorem a med zatím neprodává. Všechny problematické šarže jsme stáhli, zabalili a jsou připraveny ke spálení. Část zamíří do spalovny, část do bioplynky," popsala další osud pančovaného medu Jarmila Machová. Med ze Včelpa z obchodů zmizel, přesto mnozí lidé nemají k medům z obchodních řetězců důvěru a raději nakupují u drobných včelařů. „Pro med si ke mně chodí víc zájemců než dříve. O problémech Včelpa s antibiotiky často mluví," uvedl včelař z Knínic Rudolf Krajíček. Své zásoby už pomalu doprodává. Co zbývá, nechává převážně svým stálým klientům ze širokého okolí a známým. „Poslední roky med nebyl, až loni zase ano. O med od včelaře je zájem, ten je bez antibiotik, protože tady jimi nikdo neléčí," dodal. S testováním zatím neskončila Státní zemědělská a potravinová inspekce. „Všechny analýzy medu ještě uzavřeny nejsou. U několika desítek odebraných vzorků rozbory dokončíme v druhé polovině února. Byly odebrány později a děláme u nich širší spektrum analýz. Zatím platí pětadvacet problematických šarží," sdělil Pavel Kopřiva ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Kauzou Včelpa se předevčírem zabývalo i jednání předsednictva a valné hromady Českého svazu včelařů. „Vstřebali jsme řadu informací, ale vše jsme projednat nestihli," řekla předsedkyně svazu Machová. Na příští úterý například odložili zvolení nové dozorčí rady Včelpa, která byla odvolána právě kvůli pančování medu. Český svaz včelařů si musí také ujasnit, co s Včelpem bude dál. „Jako vlastník se musíme rozhodnout, jakou zvolíme další prodejní strategii. Jaký budeme prodávat med, jestli jen český, nebo i dovezený, a jestli vůbec. Nebo zda se zaměříme na jiné včelí produkty, jakými jsou propolis, mateří kašička, pyl, a na výrobu mezistěn," doplnila Machová. Neuzavřenou zůstává i otázka setrvání ředitele Panagiotise Margaritopoulose ve vedení Včelpa. Machová jeho výměnu nevylučuje. „Ale musíme mít na jeho místo schopného člověka, abychom společnost ještě více nepoškodili," dodala předsedkyně svazu.

Autor: Andrea Šrámková