Kašpar s Melicharem a Baltazarem prošli nedělním Kunštátem

Kunštát /FOTOGALERIE/ - My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Koledníci obcházeli Kunštát a zpívali lidem přede dveřmi. V poslední den letošní Tříkrálové sbírky.

Je mrazivé nedělní poledne. Před jednou hodinou začíná být na kunštátské faře živo. Na stole voní bábovka, do dveří se hrnou děti, některé se začerněnými obličeji. Dospělí jim přes bundy navlékají kostýmy, na čepice nasazují koruny. „Včera jsme obešli okolní vesničky, dnes je na řadě Kunštát. Však už se místní ptali, jestli jsme na ně nezapomněli,“ říká Hana Šafářová, která pracuje v blanenské Charitě a ve volném čase stejně jako její kolegové, další dobrovolníci, lidé z farnosti nebo rodinní příslušníci, se účastní Tříkrálové sbírky.

Kašparové, Baltazarové a Melicharové si rozdělí pokladničky a vyráží do ulic města. „Já zatím nachystám občerstvení, koledníci se vrátí promrzlí a hladoví,“ má jinou práci další z dobrovolnic Marie Kotoučková. To už tři králové zvoní u prvních dveří. „A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem,“ dozpívají, rozdají cukříky a letáky. „No vidíte, jak vám to zpívá,“ směje se Karel Podsedník a vhazuje do pokladničky peníze. Ještě zbývá napsat nad dveře požehnání a kluci se už ženou dál.



Právě nápis K+M+B chybí nade dveřmi Ivaně Lepkové. „Dělali jsme novou fasádu a i když chlapi tvrdili, že na dveře dají pozor, nakonec jsem je musela umýt. Takže už na koledníky netrpělivě čekám,“ ukazuje místo, kam požehnání napsat a do pokladničky přibývají další peníze. Jde to ztuha, kasička už je docela plná. Tři králové jdou dům od domu a poctivě u každých dveří zazpívají celou koledu.



„Nacvičovat jsem nemusel. Byl jsem koledovat v Makově, pak v Sychotíně, dnes jdu potřetí. Takže už ji umím,“ popisuje přípravu Petr Kotouček. Jako pochvalu si malí koledníci vyslouží nejednu sladkost, kterou od lidí kromě příspěvku do pokladničky dostanou. Bonbony jim rozdává i Helena Hamříková. „Je to hezká tradice, vždycky nějakou korunu na sbírku dám. Už jsem je vyhlížela. Jsem nemocná, ani do kostela nemůžu jít a tak jsem ráda, že přišli,“ potěšila návštěva malých zpěváků ženu.



Koledníky ještě čeká dlouhá cesta. Nosy červené od mrazu je neodradí. Na faru se vrátí s přicházejícím večerem. „Pak nastane královské dělení. Děti dostanou sladkou odměnu a malý příspěvek do pokladničky,“ popisuje zakončení Tříkrálového koledování Marie Kotoučková.

V celostátní sbírce Charity se před rokem vybralo víc než 104 miliony korun. Jestli štědrost dárců překoná loňský rekord, se ukáže až po rozpečetění všech pokladniček.