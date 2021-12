Kádě se šplouchajícími se šupináči najdou letos Jihomoravané na tisícovce míst. To je celá třetina z celkového počtu v republice. Podle prodejců by ale neměli lidé s nákupem otálet. „Pokud nechají nákup na poslední chvíli, riskují, že ryby už nebudou. Museli jsme stopnout i rezervace na jejich zpracování, nestačí nám na to kapacity ani chladící boxy,“ sdělil v úterý Deníku Rovnost Miroslav Žampach z prodejny ryb v Hodoníně.