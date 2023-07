Kameny zmizelých. Připomínají oběti holocaustu, který se výrzaně dotknul také druhého největšího města na Blanensku, Boskovic. Tam před druhou světovou válkou žila početná židovská komunita. Boskovičtí nedávno odhalili dalších třináct těchto kamenů.

Kameny zmizelých připomínají oběti holocaustu. V Boskovicích jich položili už osmdesát. | Foto: Se souhlasem města Boskovice

Kameny vyvolávají vzpomínky na tři místní rodiny. „Nově položené kameny připomínají boskovické židovské rodiny Ungarovu, která žila v domě v ulici Zborovská 11, Schwarzovu z domu U Vážné studny 8 a Friedmannovu z domu v ulici Velenova 12. Celkem už jich je v Boskovicích položeno osmdesát,“ informovala za Muzeum regionu Boskovicka Dagmar Hamalová

Sobota čtrnáctého a neděle patnáctého března 1942 byly de facto začátkem konce Židů v Boskovicích a okolí. V těch dnech bylo z města deportováno čtyři sta padesát osm židovských obyvatel do Brna a odtud pak do Terezína a do koncentračních táborů. Po druhé světové válce se jich vrátilo pouhých čtrnáct.

Jeden z čerstvě položených kamenů připomíná tragický osud Kitty Schwarzové, která se v Boskovicích narodila v roce 1920. O dvaadvacet let později byla odeslána transportem do Brna s dalšími členy své rodiny. „S matkou, otcem a mladší sestrou Lizzy, ta se narodila v roce 1927 a dobře jsem ji znal. V roce 1942 přijeli do Terezína, kde matka v červnu zemřela. Kitty byla odtržena od otce a sestry v onom transportu, který odjel z Terezína 6. září 1943 do rodinného tábora v Birkenau, kde zahynula. Ale v Terezíně se to nedozvěděli. Lizzy šla prvního října do Osvětimi, kde nějakým záhadným způsobem přežila, a vrátila se v květnu 1945 do Boskovic. Její tatínek ale v Osvětimi zahynul v roce 1945,“ řekl před lety Deníku Rovnost historik Jaroslav Bránský, který se osudy Židů z Boskovic a okolí zabýval v několika knihách.

Podle něj se Lizzy později odstěhovala do Anglie a dlouhou dobu si pak ještě dopisovala s kamarádkou z Boskovic. „Myslím, že to, že její sestra zahynula, se dozvěděla až po pětačtyřicátém roce. Dala na hřbitově zřídit hrob s pamětní deskou, ale těla tam nejsou," uvedl tehdy Bránský.