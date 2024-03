Rybáři možnost k uzavření smlouvy nevyužili, říká majitel lomu v Blansku

„S dopravou je to tady šílené. Auta z lomu nám jezdí ve velkém přímo pod okny. A přesun linky na zpracování kamene blíž k obci? Samozřejmě jsou tu lidé kvůli tomu naštvaní a nespokojení. Nechceme to, ale co s tím můžeme dělat? Úřady přesun povolily," řekla Deníku jedna z obyvatelek Lhoty Rapotiny Marie Dvořáčková.

A doplnil. „Zástupci těžařů nás na veřejné schůzi uklidňovali, že se nemáme čeho bát. Hluk a prašnost prý budou moderní technologií ošetřené, ale moc tomu nevěříme. Bydlím sice kousek dál za zatáčkou, ale ti co mají domy blíž, si stěžovali hodně."

Nesouhlas s přesunem technologie ve Lhotě Rapotině před několika lety jednoznačně vyjádřili v místním referendu. Těžební společnost nicméně získala všechna potřebná povolení. Záměr dostal kladné stanovisko i v procesu EIA, který posuzoval vliv na životní prostředí.

Drtičku z kamenolomu přesunou blíž k obci. Ve Lhotě Rapotině mají obavy z hluku a prachu.

„Úředníci dali přesunu linky zelenou. Těžební společnost má stavební povolení, mám za to, že doma v jejich zemi by jim to neprošlo. Náš odpor vyjádřený v referendu, další nesouhlasná stanoviska a připomínky vypořádali víceméně na papíru. Ten snese všechno. Připadne mi, že se rozhoduje od zeleného stolu. O tom, jaký je to například zásah do krajinného rázu, si každý může udělat obrázek sám už teď, při vykácení náletů a terénních úpravách,“ sdělil starosta obce se čtyřmi stovkami obyvatel Michal Sedlák.

Dodal, že v tuto chvíli obec žádný časový harmonogram přesunu linky a jejího spuštění nemá. Celou akci ale hodlá z pozice starosty pečlivě sledovat.

„Důsledně si pohlídáme, jak budou v reálu vypořádány naše argumenty ohledně prašnosti, hluku a zásahu do krajinného rázu. Na papíře nás úředníci s tím lidově řečeno poslali k šípku. Už tak je provoz lomu, kde se těží nějaký šest set tisíc tun kamene ročně, pro naši obec obrovská zátěže. Odhadem dvě třetiny náklaďáků z lomu jezdí přes Lhotu Rapotinu,“ upozorňoval Sedlák.

Podívejte se, jak to na připravovaném místě vypadá nyní

Podle mluvčí zahraničního koncernu Strabag Edity Novotné jsou obavy místních ohledně přesunu technologické linky blíže k obci přehnané. Uvedla, že zařízení bude fungovat v opláštěných uzavřených objektech, což v porovnání se stávající technologií výrazně omezí jak hlučnost, tak prašnost. K omezení prašnosti přispěje odsávací zařízení, a také skrápěcí a mlžící technika.

„Nová technologická linka zajistí stejné procesy, jaké probíhají v té stávající. To znamená, že vytěžené kamenivo se zde bude drtit, třídit a skladovat. Zároveň vznikne moderní zázemí pro zaměstnance odpovídající potřebám dnešní doby,“ informovala Novotná.

Těžaři tvrdí, že nové zařízení bude také výkonnější a díky tomu umožní omezit provozní dobu v lomu. „Objem těžby předpokládáme velmi podobný jako dosud, její maximální roční výše je dána závazným stanoviskem EIA. Intenzita nákladní dopravy se nicméně v souvislosti s novou technologií oproti stávajícímu stavu nezvýší,“ doplnila Novotná.

Před ostrým startem pojede nová linka ve zkušební provozu. Zřejmě několik měsíců. „Ve zkušebním provozu se bude sledovat především hluk. Podmínky si stanoví krajská hygienická stanice,“ uvedl krajský mluvčí Petr Holeček.