Rájec-Jestřebí - Kamélie a rájecký zámek k sobě neodmyslitelně patří už několik desítek let. Výstava kamélií je tradičně první akcí na rájeckém zámku po zimní pauze. Letos se uskuteční až v březnu. Královnu zimních květin v plné kráse však mohou zájemci obdivovat už nyní v zámeckých sklenících.

Výstava kamélií v rájeckém zámku. | Foto: DENÍK/Leona Paroulková

„Od prvního února jsou přístupné zámecké skleníky s kvetoucími keři kamélií. Otevřené jsou denně mimo pondělí od devíti hodin do tří odpoledne, a to až do konce března," uvedla kastelánka rájeckého zámku Jana Kopecká. Vstupné stojí třicet korun. „Zájemci zde mohou rostliny také nakoupit a o jejich správném pěstování se poradit se zahradníky," řekla dále kastelánka. V zámeckých sklenících je k vidění na čtyři sta druhů kamélií.

Pro zájemce je nyní přístupná také Galerie Kruh na zámku. Zahradní a dekorativní keramiku tam představuje Milan Růžek, keramiku z Andělského vrchu Renata Soušková, reliéfně pískované sklo Ateliér Žampach, umělecké kovářství Jiří Genov a malbu na sklo a textil Ivana Škrancová.

Jednadvacátý ročník výstavy kamélií se uskuteční od sedmého do šestnáctého března. „Tentokrát kamélie, nazývaná též japonská nebo zimní růže, poměří svoji krásu s pravými růžemi a dalšími květinami nesoucími v názvu slovo růže," nastínila letošní téma výstavy kastelánka. Interiéry zámku ozdobí kvetoucí keře kamélií staré až padesát let a různá květinová aranžmá.