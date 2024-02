V těchto dnech hrají v květináčích nádhernými barvami. Bílá, smetanově růžová, tmavě červená a další odstíny.

Ve středu Ráječtí otevřeli na čtrnáct dní zámecké skleníky pro veřejnost. Poté výstavu přesunou do zámeckých komnat. „Jsme tu vůbec poprvé a je to nádhera. Manželka miluje tento druh květin, tak jsme si do skleníků udělali výlet. Já rozkvetlé kamélie fotografuji, abychom se pak mohli nad tou krásou pokochat ještě doma. Květinu ale žádnou kupovat nebudeme. Myslím si, že je náročná na údržbu a asi by nám doma nevydržela,“ řekl po otevření skleníků Josef Pelíšek z Letovic. Na výlet do Rájce doprovázel manželku Věru.

Podívat se na rozkvetlé kamélie přijeli na Blanensko také manželé Doubkovi z Lomnice na Brněnsku. „Měla s nám jet i kamarádka, ale má po operaci. Tak jí to alespoň fotíme na telefon, ať má radost. Já jsem ulítla na kytička, tak mám cukání si nějakou kamélii odvézt v květináči. Ale teď se zrovna stěhujeme, tak nevím nevím,“ usmála se Květoslava Doubková.