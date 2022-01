Jeho kolega Miroslav Doležel si na sebe obléká úbor Kašpara a třetí do party je Baltazar se začerněnou tváří, v civilu Ivo Dvořák. „Ve středu jsme koledovali v blanenských domovech důchodců a bylo to velmi milé a srdečné. Staří lidé měli obrovskou radost, že je někdo navštívil a chvíli s nimi prohodil pár slov. Epidemie koronaviru a izolace je pro řadu seniorů totiž náročná. Jsou vděční za jakýkoliv kontakt,“ říká Doležel.

Ve čtvrtek mají Tři králové z blanenské charity jinou trasu. Nejdříve se chystají na blanenskou radnici mezi tamní úředníky. „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka,“ zní generální zkouška koledy před budovou charity na kameru Deníku Rovnost.

Vzhůru na radnici! Před ní trojice koledníků zapaluje kadidlo a stoupá po schodech ke kanceláři starosty. „Jé, už jste tady? Musím vám rychle něco hodit do kasičky. Vše dobré do nového roku a hlavně zdraví,“ říká jedna z úřednic a vsouvá do kasičky bankovku.

Po přijetí v kanceláři u starosty a radních přichází na řadu přepsání loňského nápisu nad rámem tamních dveří. Na prosklené vstupní dveře pak Tři králové dávají nálepku s požehnáním K+M+B s letopočtem. Christus mansionem benedicat - Kristus požehnej tomuto domu. „Na některé dveře křídou prostě psát nejde. Nápis tam není vidět nebo se tam křída nechytí. Proto máme i nálepky,“ vysvětluje Kolmačka.

A jde se dál. Na chodbu z kanceláří vycházejí úředníci a Baltazarova kasička se plní dalšími bankovkami. Z radnice míří trojice koledníků do budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde je po roční pauze vítají jako ztracené syny. Ke koledníkům na odchodu přichází také advokátka Miroslava Michálková, která má v budově kancelář. „Pro mě je příchod Tří králů významná událost v roce. Těším se na ni a do sbírky přispívám pravidelně. Když se mi je nepodaří chytit na ulici, tak peníze pošlu na účet,“ hlásí žena.

Tradice, přes kterou nejede vlak, je Tříkrálová koleda také pro zmíněného Ivo Dvořáka z Blanska. Ten v úboru Baltazara koleduje v Blansku už třicet let. „Poprvé jsme šli v našem domě v sídlišti Písečná spontánně se sousedy kamarády. Pro děti to byl zážitek. Pak se to postupně nabalovalo jako sněhová koule. A před jednadvaceti lety se Tříkrálové sbírky ujala charita. Začalo se do ní zapojovat větší a větší množství lidí. Já už chodím teď po Blansku s kasičkou čtyři dny,“ dodává muž.

A proč je třicet let věrný roli Baltazara? „To je jednoduché. Nikdo nechtěl zpívat sólo a také si černit obličej,“ směje se Dvořák a loučí se. S kolegy míří na městský úřad a pak ještě na úřad práce. Koledníci se budou na Blanensku pohybovat s kasičkami až do 16. ledna. Kdo je nezastihne, může přispět na charitní účet Tříkrálové sbírky.

Loni se na Blanensku podařilo vybrat přes 1,6 milionu korun. Blanenská charita tak mohla například zaplatit desetiletému chlapci s vážnou nemocí kostí kompletní terapii. Nebo doplatit vícemístné auto pro lidi s postižením, které pracovníci charity využívali také na cesty do oblastí postižených tornádem. „Také výtěžek letošní sbírky věnujeme na pomoc jednotlivcům a rozvoji charitních služeb. Zaměříme se na individuální pomoc lidem, kteří se dostanou do těžké finanční situace například z důvodu energetické krize, pandemie covidu nebo zdravotních a dalších důvodů,“ vysvětluje ředitel Oblastní charity Blansko Pavel Kolmačka.

Peníze z kasiček poputují i na práci Mobilního hospice sv. Martina, staré lidi, zdravotně postižené i rodiny s dětmi v regionu. „Další část výtěžku věnujeme na nákup aut na cesty pečovatelek a zdravotních sester do domovů lidí na Blanensku a na podporu Charitní záchranné sítě. Díky ní můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná žádná jiná pomoc,“ uzavírá Kolmačka.