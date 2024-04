/FOTO, VIDEO/ Část nevyužité průmyslové zóny Vojánky v Blansku po letech prokoukla. Zmizely náletové dřeviny. Firmy na volné ploše o rozloze zhruba čtyř hektarů připravují výstavbu. Chystají se tam proinvestovat stovky milionů korun a nabídnout 150 nových pracovních míst.

Kácení v blanenské průmyslové zóně. Firmy se připravují na výstavbu | Video: Deník/Jan Charvát

Město pak pronájmem a následným prodejem pozemků získá kolem 150 milionů korun. Ty chce použít jako jeden ze zdrojů na projekt nových lázní. „Firmy dokončují geologické průzkumy a zaměření. Připravují projektovou dokumentaci ke svým stavbám. Některé budou žádat o společné povolení. Stavební povolení by chtěly získat do poloviny letošního roku. K zahájení výstavby by pak mělo dojít ve druhé polovině roku. Aktuálně se řeší také přeložka kanalizace a přístupové cesty,“ řekla Deníku mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Farmář z Blanenska končí. Prodává hospodářství a popluje do Černého moře

Ve Vojánkách se chystají stavět společnosti Dekinvest, Blata a společný záměr pak mají firmy Metalkovo a Chemoplast. Na zmíněné ploše má vzniknout například půjčovna stavebního nebo zahradního nářadí a strojů nebo prodejní centrum pro dům zahradu. Dále nový provoz s galvanickým zinkováním, eloxováním, kovoobráběním, tryskáním a výrobou plastových produktů. Firma Blata v průmyslové zóně plánuje novou montážní a skladovací halu, kde bude i vývojové centrum. Se strojní výrobou s dominancí CNC strojů včetně robotů. „Kromě motorek a minibiků se zaměříme na výrobu pro letecký a obranný průmysl,“ sdělil již dříve majitel firmy Pavel Blata.

Průmyslová zóna na severním okraji Blanska začala vznikat v roce 2003. Město si na technické vybavení vzalo úvěr ve výši třiceti milionů korun, další čtyři zaplatilo z vlastní pokladny a zbytek, víc jak dvaadvacet milionů, pokryly dotace. Druhá etapa výstavby pokračovala o pět let později. Má plochu přibližně 13,4 hektarů. Nyní v ní funguje devět firem, které zabraly asi dvě třetiny rozlohy.

NEUNIKLO VÁM? Sbírka pro záchranáře z Blanenska: utrpěl cévní mozkovou příhodu

Sbírka pro záchranáře z Blanenska: utrpěl cévní mozkovou příhodu