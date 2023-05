Nezaměnitelný vzhled, zvuk motoru, modrý dým a smrádek z výfuku. Trabant, legendární vozidlo z továrny ve východoněmeckém Zwickau. Lidové auto s dvoutaktním motorem a plastovou karosérií. Pro řadu motoristů směšný dopravní prostředek, pro jiné zase srdcová záležitost a láska na celý život. V Blansku obsazují v sobotu odpoledne příznivci této značky náměstí Republiky. Na jubilejní patnáctý sraz přijíždí zhruba pětadvacet naleštěných aut z někdejšího východního bloku.

Náměstí Republiky v Blansku zaplnila v sobotu odpoledne vozidla značky Trabant | Video: Deník/Jan Charvát

„Je to nostalgie, no jo. Jak to na silnicích bublalo a bylo trošku toho smrádku, který k trabantům patřil. Přišel jsem se podívat, jak to mají kluci naleštěné a jak to všechno po roce zase vylepšili. Na sraz trabantů chodím každý rok,“ hlásí kolem půl třetí odpoledne jeden z přihlížejících blanenských důchodců, který se představil jako Ludvík.

Sám prý auto neřídil a jezdil raději jen na skútru. „Měl jsem takový ten starý, klasický. Prase se mu říkalo. Jinak jsem celý život chodil pěšky. Měl jsem rád vandry, tady všude je krásná krajina. Sedět dlouho za volantem by mě nebavilo,“ vysvětluje muž.

Jedním z vystavených vozů je modrý trabant Richarda Holešínského. Do Blanska dojel až z Břeclavska z obce Hrušky. Jeho stroj je v obležení ostatních účastníků srazu i diváků. Aby ne, když je to kabriolet. „Je to rarita, ale už se k nám ze zahraničí vozí. U nás v republice jich může být možná tak dvacet, třicet. Já ho koupil jako naprostý vrak a postupně si ho vypiplal,“ říká pětapadesátiletý nadšenec z jihu Moravy.

Nejstarším vozidlem sobotního srazu je podle hlavního organizátora blanenské akce Jana Šustáčka Trabant 600. Jeho majitel je ze Suchého na Blanensku. Tento vůz se začal vyrábět na začátku šedesátých let minulého století. „Nejvzdálenější účastníci to měli do Blanska bezmála dvě stě kilometrů daleko. Před příjezdem na náměstí jsme měli několik dovednostních soutěží. Na srazy jezdí i auta, která jsou denně v provozu, ale většinou převládají takové ty klasické srazové leštěnky,“ vysvětluje motorista.

Živí se jako automechanik a kouzlu trabantů v minulosti podlehli jak jeho otec, tak i děda. „Trabant je taková naše rodinná tradice. Navíc jsme taková motoristická rodina. Já si popravdě radši opravuji trabanta než elektronické závady na nových autech. Tam je problémových a poruchových míst daleko víc,“ dodává Šustáček, majitel dvoutaktního auta z řady 601.

Na zmíněná vozidla nedá léta dopustit také Michal Doležal z Adamova. Toho ostatně fascinují i další značky aut z bývalého východního bloku. Lada, Wartburg, Moskvič, Záporožec, Barkas nebo Oltcit. Sbírá je a zároveň také opravuje. Nyní je majitelem už téměř třicítky veteránů. V areálu bývalých Adamovských strojíren koupil nedávno budovu, ve které chce vybudovat muzeum a socialistické vozy vystavit. „O muzeu jsem snil už před lety, kdy jsem s auty začínal. Teď se dostávám pomalu do finále. Vozy, které jsem nashromáždil, bych rád časem přestavil veřejnosti. Každé auto má svůj příběh. Ať už jak jsem k němu přišel nebo co zažili jeho původní majitelé,“ říká sběratel historických aut.

Na závěr sobotního srazu přichází kolem půl čtvrté odpoledne spanilá jízda veteránů. Na ni se těsně před startem těší Miroslav Žáček se synem z nedalekých Olomučan. „Náš soused má trabanta. Zažili jsme s ním spoustu skvělých výprav. Jezdili jsme na dovolené do Jeseníků. Tři auta a na trabanta byl vždycky pořadník. Jízda v něm byla vždy parádní zážitek. I bratranec ho měl v kombíku. Dnes jsme si domluvili okružní jízdu, tak se moc těšíme,“ loučí se dvojice před startem spanilé jízdy centrem Blanska.