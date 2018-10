K volbám v některých obcích půjdou lidé až v lednu

Jižní Morava – František Kopřiva starostoval v Lipovci na Blanensku přes třicet let. Nyní odchází do důchodu. Zatímco před čtyřmi lety kandidovaly v obci, kde žije víc než tisíc lidí, tři strany, letos místní nepodali ani jednu kandidátku.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Nepříjemně mě to překvapilo. Myslím si, že v Lipovci je aktivních lidí dost,“ uvedl Kopřiva.

Divil se i jeden z obyvatel Michal Nečas. „Zbrzdí to rozvoj obce. Starostovat se tu asi nikomu nechce. Je to nevděčná práce,“ přemítal Nečas.

Podobně jako v Lipovci nepůjdou ze stejného důvodu v pátek a v sobotu ke komunálním volbám ještě v Dlouhé Lhotě na Blanensku a také v Hodějicích na Vyškovsku. Tamní starosta Jiří Florian sdělil, že znovu kandidovat nebude z osobních důvodů. „Víc ale situaci komentovat nechci,“ řekl Florian.

O obce se bude starat správce, kterého jmenuje ministerstvo vnitra. „Plnohodnotně nedokáže nahradit zastupitelstvo. Může schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce. Nesmí prodávat majetek, sjednávat smlouvy zavazující obec nebo rozhodovat o akcích k rozvoji obce,“ objasnila mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Nepřetržitá správa obce po celé čtyři roky zatím nenastala. „Činnost správce končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva nebo zvolením starosty. Pokud by se proto opakovaně nedařilo v obci zvolit zastupitelstvo, například z důvodu nezájmu obyvatel podat kandidátní listinu, musel by správce působit prakticky na dobu neurčitou,“ upřesnila mluvčí.

Nový termín voleb už ministerstvo vnitra vypsalo. Budou příští rok šestadvacátého ledna. Podle dosluhujícího starosty Lipovce zatím další plány na rozvoj vesnice zatím vážně ohrožené nejsou. Tedy pokud místní sestaví kandidátní listinu co nejdřív. „V opačném případě by to samozřejmě, co se týká větších investic a územního plánování, problém byl. Na posledním zastupitelstvu jsme odsouhlasili dokončení hasičské zbrojnice. Akce, se kterými počítá do konce letošního roku rozpočet a jsou kryté, by měly být bez problémů,“ dodal Kopřiva.