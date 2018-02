K hudbě měl odmalička odpor. Nakonec se mladík dostal od bicích až k dirigování

Horní Lhota - Noty, taktovka a sbor před sebou. Zatímco jeho vrstevníci tráví volný čas u počítače, Dominik Pernica z Horní Lhoty na Blanensku se ve svých osmnácti letech věnuje dirigování. I když cesta k neobvyklému koníčku nebyla jednoduchá, dnes už ví, že to jednou bude jeho povolání.

Od bicích se Dominik Pernica z Horní Lhoty dostal až k dirigování.Foto: archiv Dominika Pernici

Cestu k hudbě si nacházel postupně. „Samozřejmě, matka s otcem jsou hudebníci, tak se snažili mě k hudbě vést, ale já jsem k tomu měl spíš odpor,“ přiznává Pernica.

Jeho otec měl kapelu Rosomák Olympic Revival a svého syna jednou přemluvil, aby se na jejich koncert šel podívat. „V tu chvíli se to ve mně zlomilo a já se chtěl naučit hrát na bicí,“ říká. Od devíti let se tak učil bubnovat a byl členem několika souborů.

Vždycky se ale chtěl nějak odlišovat a lákala ho vážná hudba, kterou chtěl přiblížit dalším mladým lidem. „Vyrůstal jsem na Smetanovi a Dvořákovi, proto mě asi před dvěma a půl lety napadlo, že nazkouším Otvírání studánek,“ vysvětluje Dominik Pernica.

Z žáků blanenské umělecké školy složil smyčcový soubor a ženský pěvecký sbor, a pustili se do zkoušení slavné skladby Bohuslava Martinů. „Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, přišel jsem k tomu jak slepý k houslím. Koncert měl být v dubnu a když se blížil a pořád to nebylo podle mých představ, tak jsem si říkal, že víckrát do toho nepůjdu,“ popisuje své obavy. Koncert se nakonec povedl a nadějný mladý dirigent zjistil, čemu se chce naplno věnovat.

Pracoval na tom, aby se skutečně mohl dirigentem stát. Chodil na hodiny klavíru a zpěv, který uplatnil ve smíšeném sboru Rastislav. Tam začal později pomáhat i za dirigentským pultem. Nadále také zpívá v mužském sboru. V Boskovicích působí jako druhý dirigent symfonického orchestru.

Letos ho čeká maturita na Střední pedagogické škole v Boskovicích a v září nastupuje na brněnskou konzervatoř, obor dirigent.

TEREZA HANUSOVÁ