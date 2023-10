/FOTO, VIDEO/ Vůně bahna a rybiny se táhne už z dálky. Kolem silnice se to zlatí padajícím listím, podzim dýchá naplno. Rybník Dymák na okraji Jedovnic na Blanensku je v sobotu ráno prakticky na suchu. V louži u stavidla se těžce brodí blátem zamazaní rybáři s kesery a vylovují boubelaté zlatavé kapry, amury a tolstolobiky. Na hrázi pozorují tradiční výlov desítky lidí. Podle počtu zaparkovaných aut a množství lidí to vypadá, že jsou všechny ryby prodané ještě ve vodě.

Ale na koukání bude čas později. Rychle ke kádím pro rybu! S kbelíkem od nich právě odchází Zdeněk Štreit z Jedovnic se synem Jakubem a dcerou Julií. Domů nesou více než tříkilového amura. „Chodíme sem na výlov pravidelně. Je tu méně lidí než při výlovu mnohem většího sousedního Olšovce a ryba se koupí bez velké fronty. Tradičně jsme vzali amura. Bude na nedělní oběd. Udělám z něj filety a upeče se na kmíně. Jako příloha budou brambory. Dětem amur chutná víc než kapr. Občas si ještě koupíme pstruhy ze Skalního mlýna,“ usmívá se muž.

S amurem v igelitové tašce opouští v sobotu dopoledne rybník Dymák také Michal Benetin s přítelkyní Ludmilou Vičarovou z nedalekého Blanska. V náručí nesou půlroční štěně jorkšírského teriéra, Timečka. „Koupili jsme si amura. Je to tradice. Chuťově je pro nás lepší než kapr. Uděláme si ho na grilu. Sůl, česnek, kmín. I když ryby jíme okrajově, tak amur na grilu nemá chybu. Na Vánoce si pak jezdíme pro kapra do rybárny do Bořitova,“ říká muž.

Řada příchozích si nenechá ujít také speciality z udírny. V té samozřejmě nemůžou chybět ani ryby. „Je to dobrota,“ usmívá se za stolem nad porcí rybí speciality například Miroslav Novohradský v doprovodu dcery a vnuka.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

O kousek dál si zase děti prohlížejí v akváriu velkého kapra a sumce albína. Mumraj v okolí loviště pozoruje v sobotu dopoledne majitel rybníka František Julínek. Kolem výlovu kmitá celé jeho příbuzenstvo. Prakticky na všech stanovištích. Od prodeje ryb, obsluhy občerstvení až po výlov ryb z bahna, kde se činí jeho synové. „Před prvním zátahem jsme byli trošku nervózní. Letošní rok totiž nebyl pro rybníkáře příznivý. Chladné jaro, tropické léto a sucho. Známí z jižních Čech mi hlásili, že první výlovy tam byly slabší. Ryby méně narostlé a v menším množství. Uvidíme, jak dopadneme. Zatím to vypadá, že by to mohl být takový průměr,“ říká mezi doušky kávy Julínek.

Podle jeho slov ho trošku rozladilo množství bahna, které se po vypuštění Dymáku na jeho dně objevilo. Přitom ho před lety nechali odbagrovat. „Hlavní lovenou rybou je tu samozřejmě kapr, pak amur a tolstolobik. Podmínky a hloubku vody tu máme pro chov ryb ideální, ale přírodě se prostě nedá poručit. Tradičně se vyloví také několik sumců a štik. Dravé ryby jsou důležité, protože ve vodě požírají nemocné a plevelné ryby. Měli jsme tu i několik sumců albínů. Část dravců vrátíme zpět do vody. Stejně jako ryby, které neprodáme. Nemáme tu totiž žádné sádky a navíc jsme závislí na vodě ze sousedního rybníku Olšovec. Ten se začne vypouštět hned po našem sobotním výlovu a Dymák se zase naplní,“ dodává majitel Dymáku.

Na otázku, jak často jí ryby, se začne smát. „No, to jste netrefil toho správného. Já si dám rybu dvakrát za rok. Tady na výlovu uzeného kapra a pak tradičně na Štědrý den,“ loučí se Julínek a jde se podívat do loviště.

Při letošním výlovu musejí příchozí sáhnout hlouběji do kapsy. Ale jen o několik korun za kilogram ryby. Kapr se u Dymáku v sobotu prodává za sto patnáct korun kilo. Amur za sto dvacet pět a tolstolobik za sedmdesát. Velký zájem je také o zpracování ryb přímo na místě. Dvojice profíků, Emanuel Kučera a jeho parťák Mirek, se u kuchacích stolů nezastaví. „Dnes jsem tu na záskok za řezníka poprvé. Ale na výlovu sousedního Olšovce zpracovávám ryby už třináct let. Ryba se omráčí, píchne, nechá vykrvit a pak se vykuchá. Základem je mít ostrý nůž. Tupý nástroj je v kuchyni neštěstí, s tím bývají nejhorší zranění. S trochou šikovnosti dokáže zpracovat rybu doma každý. Jen se toho nesmí bát a samozřejmě u toho nepít alkohol,“ povídá při kuchání několikakilového kapra Kučera.

Když se to umí, je ryba zpracovaná a pak naporcovaná natotata. K dobru pak Kučera dává za sebe nejchutnější recept na rybí pokrm. Tvrdí, že není potřeba vymýšlet žádné složitosti. „Kapra, štiku nebo amura lehce posolit, okmínovat a šup s rybou na máslo. Na pánev nebo to trouby. To je pak světová lahůdka. Tolstolobici jsou hodně tuční, ti jsou zase výborní do udírny,“ radí na závěr odborník.

Kdo nestihl sobotní výlov Dymáku, nic ještě neprošvihl. Největší rybník na Blanensku, jedovnický Olšovec, se totiž bude lovit první listopadový víkend.

