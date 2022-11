K boskovické Šmelcovně postaví nový most, dělníci teď začali s provizorním

/FOTO/ Havarijní stav. Výměna celého mostního objektu je na místě. Silniční most do boskovické lokality Šmelcovna to má stručně řečeno za sebou. Dělníci v této části druhého největšího města na Blanensku začali nedávno s přípravou založení provizorního mostu, po kterém budou jezdit řidiči, než se přes říčku Bělou postaví nový.

K boskovické Šmelcovně postaví nový most. | Foto: Se souhlasem města Boskovice