Julínek kontra nemocnice? Jednají o mimosoudní vyrovnání

Boskovice – Bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek požaduje po Nemocnici Boskovice náhradu za ušlou mzdu. Než dostal vyhazov, byl tam zaměstnaný jako ekonomický náměstek. Soud už loni rozhodl, že jeho výpověď byla účelová a bezdůvodná. „V žalobě na náhradu ušlé mzdy požaduji zhruba dva miliony korun,“ řekl před časem Deníku Julínek.

Nemocnice v Boskovicích.Foto: www.nemocniceboskovice.cz

Po komunálních volbách se však situace změnila. Soudní řízení je nyní odročené. Podle nového starosty Boskovic Jaroslava Dohnálka obě strany jednají o mimosoudním vyrovnání. Nemocnici provozuje město. „Na poslední radě města nás jednatel nemocnice informoval, že s právníky vedou jednání. O tom, jestli je nemocnice schopná se s panem Julínkem dohodnout na částce za ušlou mzdu mimosoudně. Nebo ne a v tom případě bude pokračovat soud. Je to plně v režii pane jednatele, jak se bude dál postupovat. I když si myslím, že to bude chtít s vedením města konzultovat,“ uvedl Dohnálek.



Zdůraznil, že spor vznikl v době, kdy v čele boskovické radnice stáli jiní lidé. „Odmítám do toho zatahovat současnou radu, která v době vzniku toho problému u něj nebyla a ani ho neřešila,“ řekl.



Julínka v listopadu 2015 propustila tehdejší starostka Boskovic Hana Nedomová. Julínek se bránil. Soud loni v srpnu potvrdil, že výpověď byla bezdůvodná a účelová. Vedení nemocnice se neodvolalo. Při mimosoudním vyrovnání požadoval Julínek podle svých slov milion korun. Nemocnice nakonec zvolila variantu, aby o výši náhrady ušlé mzdy rozhodl soud.