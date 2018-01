Jsme servis pro kluby a oddíly, říká předseda okresní unie sportu Josef Vrba

Blansko /ROZHOVOR/ – Český sport prochází nelehkým obdobím, kdy je výrazně omezena státní finanční pomoc. Tu sportovci dostávali i prostřednictvím České unie sportu. „Tento stav by neměl trvat dlouho,“ přeje si nejvyšší představitel blanenského okresního sdružení Josef Vrba.

Jak se od svého vzniku změnilo okresní sdružení ČUS na Blanensku?

Na rozdíl od ostatních okresních sdružení v kraji jsme ještě pod starou hlavičkou ČSTV museli činnost okresního sdružení obnovit po více než dvouleté pauze, kdy sice právně existovalo, ale fakticky bylo zrušeno. K obnovení orgánů a činnosti došlo na valné hromadě v červnu 2012. V té době bylo v naší organizaci registrováno okolo padesáti členů. K dnešnímu dni sdružujeme 114 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s více než 16 500 členy. Od roku 2012 se tedy okresní sdružení změnilo dost významně, a to nejenom organizačně, ale i personálně. V květnu roku 2015 jsme schválili novelu stanov, potvrdili nový výbor a sdružení bylo v souladu s novým Občanským zákoníkem zapsáno do rejstříku jako spolek. Byl obnoven sekretariát sdružení, dnes Servisní centrum sportu v okrese, které zaměstnává dva pracovníky.



Daří se na Blanensku naplňovat hlavní myšlenku vzniku ČUS? Tedy stát se servisním partnerem sportovních organizací.

Jsem přesvědčen, že se nám postupně daří naplňovat myšlenky a cíle vedení ČUS v oblasti servisu pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Česká unie sportu je jedinou střešní tělovýchovnou organizací, která vytvořila strukturu, umožňující servis všem svým členům. Ve všech krajích a okresech byly dřívější sekretariáty přetvořeny na servisní centra sportu, která jsou schopna poskytovat potřebný servis nejenom členům unie, ale v případě zájmu i jiným sportovním organizacím.



Naše centrum poskytuje svým členům služby v oblasti vedení účetnictví, právní a administrativní pomoc při tvorbě dokumentů, pomoc při zpracování žádostí o dotace z rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje a pomoc při vyúčtování poskytnutých dotací. Významná část našich členů využila pomoci při tvorbě nových stanov dle novely Občanského zákoníku a při zápisu jednot a klubů do spolkového rejstříku. Pomáháme i v dalších oblastech, hlavně při vyjednávání s místními orgány, při tvorbě koncepcí podpory a péče o sport ve městech a obcích, při organizaci významných sportovních akcí, při zpracování a zprostředkování návrhů na vyznamenání a v řadě dalších oblastí. Prostě jsme schopni pomoci a pomáháme s řešením všech potřeb a problémů našich členů.

Které projekty realizuje samo okresní sdružení?

Jediným projektem je vyhlašování nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu. Za rok 2016 to byl již jedenáctý ročník ankety. I když tomu věnujeme značnou pozornost, nejsem moc spokojen s přístupem některých tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Značná část z nich na výzvy k podání návrhů na vyhodnocení nereaguje, ale na druhou stranu si stěžují, že jejich členové a úspěšní sportovci, kolektivy, trenéři nebo osobnosti nejsou vyhodnocováni. A to se netýká jenom okresní ankety. Drtivá většina jednot a klubů ani nevyužívá možnosti ocenění svých členů udělením vyznamenání České unie sportu. Těch ocenění a vyznamenání je celá škála a jsem přesvědčen, že máme na okrese spoustu lidí, kteří by si ocenění za své výsledky a mnohdy celoživotní práci pro tělovýchovu a sport určitě zasloužili.



V několika případech jsme návrhy podávali jako okresní sdružení sami, ale jenom v případech, které známe. Pochopitelně není v našich silách postihnout všechny, kteří by si v rámci okresu oceněni zasloužili. Neměli bychom zapomínat, že morální ocenění v papírové podobě je v mnoha případech víc a vydrží déle než tisícovka v obálce.



Má okresní sdružení i jiné finanční zdroje než státní rozpočet?

Máme i vlastní příjmy. Malou část tvoří příspěvky členů a dále příjmy z vlastní činnosti a poskytovaných služeb, z pronájmu vlastního majetku, ale i z darů od sponzorů. Dlužno přiznat, že bez dotací by servisní centrum sportu existovat nemohlo. Vlastní sdružení jako spolek by mohlo existovat jen v minimálním rozsahu na bázi dobrovolných funkcionářů stejně jako všechny členské subjekty bez profesionálního aparátu.



Jak konkrétně, třeba až do nejmenších klubů a oddílů, se projevilo omezení dotací ze státního rozpočtu?

Situace s financováním sportu je po posledních událostech a kauzách katastrofální, a pokud nedojde k urychlené nápravě, tak bude mít pro sport fatální následky. Zrušením nebo omezením některých programů ministerstva školství ke kolapsu financování oprav a údržby sportovních zařízení, v tomto roce došlo k faktickému zastavení dotací na investice a to nemluvím o potřebách financování vlastního provozu zařízení a sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Jediným štěstím sportu a sportovních organizací je, že stále existují osvícení a prozíraví představitelé kraje, měst a obcí, kteří si uvědomují postavení sportu v naší společnosti, jeho funkci a důležitost pro výchovu, růst a zdraví nejenom mladé generace. Ti dnes zachraňují samotnou existenci jednot a klubů ze svých rozpočtů.



Domníváte se, že intervence a lobování předsedy o navýšení prostředků na činnost organizace, kterou řídí, je důvodem k trestnímu stíhání?

Vždyť je to jeho povinnost, vyplývající pro něj ze stanov a z funkce, kterou zastává. Nebo je snad jako důvod ke stíhání možno posuzovat to, že předseda tělovýchovné jednoty chodí přesvědčovat starostu, radní a zastupitele ve městě či obci, aby poskytli prostředky na jejich činnost? Aby do svých plánů a rozpočtů zařadili opravu, rekonstrukci či výstavbu sportovního zařízení? To si snad nemyslí nikdo v tomto státě. Nehledě na fakt, že o skutečném rozdělování dotací rozhodoval úplně někdo jiný. Ten za to také má nést a nese plnou odpovědnost. Přesto, je stíhán nejenom předseda, ale i celá organizace. Jistě, pokud půjde prokazatelně o korupci, úplatky, manipulace při veřejných zakázkách a podobné nekalé praktiky, tak je vyšetřujme a také trestejme.



Co očekáváte od roku 2018?

V prvé řadě si přeji, abychom všichni byli zdraví a mohli se v klidu a míru radovat ze života, z výsledků své práce a z úspěchů našich sportovců a reprezentantů. Určitě si přeji, aby představitelé kraje, měst a obcí i nadále podporovali sport alespoň v rozsahu a výši jako dosud. Dále si přeji, aby došlo k naplnění slibů vládnoucích garnitur, bez ohledu na jejich politickou příslušnost, ve financování a podpoře sportu ve všech oblastech tak, aby se sport stal skutečným životním stylem a prostředkem prevence proti všem možným negativním jevům. Moc bych si přál, aby toto bylo řešeno systémově s dlouhodobou perspektivou hlavně na sportování dětí a mládeže, na odměňování jejich trenérů a vedoucích. Je potřeba, aby ustaly žabomyší války mezi představiteli střešních organizací sportovního hnutí o tom, kdo bude ten „nejdůležitější“. To sportovnímu prostředí škodí nejvíce. Každý ať se stará o to, co mu z jeho postavení, stanov a úkolů vyplývá, ať se v boji za lepší podmínky pro sport spojí a táhnou všichni za stejný konec provazu.