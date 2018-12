Blanensko – Desítky míst na jižní Moravě ve středu od šesti hodin večer ožily zpěvem vánočních písní. K tradiční akci Deníku Česko zpívá koledy se připojily tisíce lidí. Kromě zpěváků také muzikanti i tanečníci. Na Blanensku se do projektu zapojili lidé na dvanácti místech. Celkem zpívalo bezmála tisíc lidí.

V Blanenské Rožmitálově ulici příchozím koledy zahrál a zazpíval soubor BaczBand. „Moc se mi to líbilo. A příští rok přijdu zase. Všem dobrý lidem přeji klidné Vánoce, zdraví a ať se hlavně mají rádi,“ řekla jedna z účastnic Libuše Magniová z Blanska.

V Adamově zpívali koledy žáci ze Základní školy Ronovská. Doplnili vystoupení smíšeného sboru místních seniorů, kteří se léta scházejí jako Kroužek zpívání pro radost. Na kytaru v něm hraje také pětaosmdesátiletý František Novák. „Pro mě to bylo minimálně na měsíc poslední muzicírování. Tento týden jdu totiž na operaci s rukou. Už mi to nehraje a bylo to dost na sílu, ale nemohl jsem vynechat. Snad jsem to moc ostatním nekazil. Atmosféra byla úžasná a slyšel jsem zpívat svoje pravnučky. Z toho mám největší radost, jak rostou a jsou šikovné. A taky z toho, že se lidé takto dokáží sejít a zazpívat si,“ řekl adamovský důchodce.

Bezmála stovka lidí dorazila také na náměstí k vánočnímu stromu v Doubravici nad Svitavou. „Po odzpívání předepsaných koled se přidávaly další a další. Nikomu se z tak krásné akce nechtělo odcházet,“ uvedla místní kronikářka Eva Sáňková.

Pohoda vládla také v Klepačově u tamní zvoničky, kde zpívalo asi čtyřicet lidí. Zahřáli se teplým čajem.

Stejně jako v Lipůvce, kde přišlo přibližně osmdesát místních. Akci pořádal tamní Klub seniorů.

Zpíváním koled si zpříjemnili středeční večer také v blanenském Senior centru, v Černé Hoře, Křtinách, Ráječku, Suchém a ve Svitávce.