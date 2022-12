Kvůli modernizaci železniční trati mezi Brnem a Blanskem museli cestující rok přesedat do autobusů. Stavební úpravy koridoru vyšly Správu železnic dvaasedmdesát miliard korun. „Nejdřív jsem si říkal, proč to stojí tolik peněz, ale ta změna je radikální. Komfort pro cestující je na velmi vysoké úrovni,“ oceňuje Jan Pavloň, který se přišel podívat s celou rodinou.

Nová jsou ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem. Rušno je i na nové lávce přes kolejiště. Tu už využívají i chodci mířící do centra z blízké městské části. Výtahy na ni nestačí vozit zájemce, novou atrakci si užívají hlavně děti.

Zatímco někteří obdivují historické automobilové drezíny, jiní vyhlíží první zvláštní vlak v kolejišti.V sobotu je ještě zatím atrakcí, běžní cestující se svezou pravidelnými linkami osobní přepravy ale už od neděle. „Roční přerušení provozu se odrazilo na zhoršené kvalitě cestování, kdy jste byli nuceni přesedat do autobusů. Stavbaři ale za tu dobu odvedli velký kus práce. Tady v Adamově svou podobu zcela změnila stanice i nedaleká zastávka,“ slyší lidé ministra dopravy Martina Kupku. Je mezi prvními cestujícími na trati, kteří vystoupili z vlaku, s ním předseda vlády Petr Fiala i představitelé měst a železnice.

Cestování jako víno

Na řadu teď přijdou opravy komunikací, jež utrpěly šrámy během stavby. „Protihlukové stěny v Adamově pokryjí časem popínavé rostliny, jiné ozdobí vzor, další graffiti v režii místních umělců. Koncem března už u adamovské stanice také zaparkuje na třicet aut na novém parkovišti,“ doplňuje blanenský starosta a krajský radní pro dopravu Jiří Crha.

Oznámením o tom, že cestující budou vozit vlaky pojmenované po odrůdách révy vinné sklízí souhlasné projevy jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Takže se do práce budete vozit v Chardonay nebo Sauvignonu,“ pobaví přítomné.

Modernizace trati na Blanensku a Brněnsku je nejrozsáhlejší v historii. Ne však poslední. „Kvalitní cestování usnadňuje život občanům a investice do železniční infrastruktury podporují rozvoj dopravy i domácího průmyslu. I v dnešní složité době bude Správa železnic v příštím roce disponovat rekordním rozpočtem v předpokládané výši sedmdesáti miliard korun, včetně úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou,“ ujišťuje předseda vlády Petr Fiala.

Na roční výluku vlaků jakoby lidé rázem zapomněli. „Na to kolik se tady toho udělalo, to trvalo poměrně krátce a ta hodnota je obrovská. Vlakem jezdím často do Prahy a děti do Brna. Takže to využijeme naplno,“ těší se na plný provoz po nové trati i Lubomír Latta.

Nadšený je i osmiletý Vojtěch Pavloň, který se svezl v Lokomotivě. „To byl pro mě největší zážitek,“ jiskří mu oči.

Přestavěno je téměř dvacet kilometrů železnice, která je součástí 1. tranzitního koridoru. Opravené jsou stanice a zastávky a mezi nimi velký počet tunelů a mostů.

Nejen Blansko a Adamov

Roční daň vybraná v podobě nepohodlí cestujících se podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody vrací i v dalších stavbách blízko trati. „Menšího provozu jsme využili k budování podchodu na zastávce Blansko město, rekonstrukci mostu v Dolní Lhotě a také k rozsáhlé sanaci náspu v Hradci nad Svitavou. Díky spolupráci s ŘSD se navíc podařilo vybudovat přeložku trati kvůli budování dálnice D35 u Opatovce. Dočasně nevyužívaný prostor kolejí v brněnských Maloměřicích jsme zase využili ke zbudování nadjezdu na brněnském městském okruhu,“ doplnil Svoboda.

Po zmodernizovaném úseku podél řeky Svitavy začnou od neděle nejprve jezdit osobní vlaky a rychlíky. Expresní spoje se na něj vrátí v polovině příštího roku. Už s koncem roku začnou po trati znovu jezdit také rychlíky Svitava. Odpadne tak přestup na náhradní dopravu a cesta bude skoro o čtyřicet minut rychlejší. „Rychlíky Svitava zvládnou v jízdním řádu 2023 cestu z Pardubic do Brna za jednu hodinu a šestapadesát minut, opačným směrem bude cesta trvat dvě hodiny a čtyři minuty,“ potvrzuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Od prvního července se na trasu přes Pardubice a Českou Třebovou vrátí také spoje railjet Vindobona a EC Metropolitan a Hungaria. „Tyto vlaky urazí cestu mezi Pardubicemi a Brnem za přibližně jednu a půl hodiny,“ doplňuje Ješeta.

Moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem si nově teď užívají také lidé na zastávkách v Bílovicích nad Svitavou a Babicích nad Svitavou. Rychlejší řešení mimořádných událostí provozu si dopravci slibují od nové odbočky Svitava, která se nachází mezi bílovickou a babickou zastávkou.

Na trati z Brna do České Třebové se podepsal věk víc jak sto sedmdesáti let. Její první zásadní rekonstrukce se uskutečnila až před necelými třiceti lety, kdy byla elektrizována.