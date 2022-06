Například strojvedoucí motoráku Vladimír Farský Deníku Rovnost řekl, že ve středu čekal na několik starších lidí. „Podle všeho šli ještě na pozdější čas odjezdu původního vlaku, a tak dobíhali. Byli zmatení. Nastudovat všechny výlukové řády není jen tak. Spousta informací lidem už splývá dohromady a mají v tom zmatek. Cestování na Blanensku je teď velmi komplikované. Průvodčí a pokladní to asi neměli vůbec jednoduché, ale snad si to vše postupně sedne,“ řekl.

Nový násep

Mezi Březovou a Svitavami se dělníci pustí do kompletní náhrady stávajícího náspu o délce bezmála sto padesát metrů. Železničáři počítají s výměnou svršku, sanací mostu přes polní cestu a nedalekého propustku. Dojde také k úpravě trakčního vedení a zajistí se ochrana kabelů. „To vše umožní zrušit stávající snížení traťové rychlosti. Díky úpravám budou vlaky moci opět využívat rychlost sto čtyřicet kilometrů v hodině,“ informovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová. V budoucnu mají vlaky jezdit ještě o dvacet kilometrů rychleji.

Sobotní výlet s kolem do České Třebové nyní silně zvažuje například Lukáš Tenora z Kunštátu na Blanensku. Část cesty by totiž nově už musel jet autobusem a kolo nechat přepravit dodávkou. „Doprava bude teď kvůli výlukám velmi komplikovaná. Mám dražší kolo a nechat je vozit nějakou dodávkou bez dohledu a sám jet autobusem, se mi upřímně moc nechce. Spíš se přidám k nějakému kamarádovi s autem. Hlavně o prázdninách to zkomplikuje výlety spoustě lidí, ale úpravy na tratě se asi udělat musí. Obejít se to nedá,“ tvrdí muž.

Podle mluvčího společnosti Kordis Květoslava Havlíka se první den zmíněné výluky obešel bez výraznějších komplikací. „Provoz sledujeme a jsme připravení reagovat na potíže. Například s naplněností spojů nebo špatnou návazností. Cestujícím, kteří míří do Moravského krasu nebo Drahanskou vrchovinu na kola, bych doporučil linku 233. Zajišťuje přepravu kol a jede z Brna přes Blansko, končí v Benešově,“ vzkázal Havlík

Taxíkem místo autobusem

Informovat o výluce dlouho dopředu je podle něj kontraproduktivní. Lidé by byli ještě víc zmatení. Finální podobu proto Kordis zveřejňuje až několik dní před startem. Havlík však připustil že zmiňovaná výluka, která odstartovala ve středu, je komplikovanější. Je do ní totiž zapojeno více dopravců náhradní autobusové dopravy.

Dalším problémem, se kterým se Kordis už delší dobu potýká, je akutní nedostatek řidičů v Jihomoravském kraji na stálých linkách. Těch aktuálně dopravcům chybí podle odhadů desítky. „V celkovém počtu denních jízd se zatím jedná o jednotky neobsazených spojů. Problém to ale je. Autobusů je dost, avšak nejsou řidiči. Velké množství jich odčerpala roční výluka mezi Brnem a Blanskem. O prázdninách by se situace měla zlepšit, protože odpadnou školní spoje. O neobsazených spojích informujeme vždy den předem na našem webu,“ dodal mluvčí.

Kvůli nedostatku řidičů tak ve středu večer například nejel spoj 240/38 ze Sloupu do Rájce-Jestřebí. Podobně jako krátce po druhé hodině odpoledne autobus 232/41 z Blanska do obce Drahany. „V případě využití taxislužby je možno zaslat reklamaci nejetého spoje linky 240 společně s kopií účtenky za taxi e-mailem na info@kordis-jmk.cz, děkujeme za pochopení,“ okomentovali výpadek prvního spoje zástupci Kordisu.