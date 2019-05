Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla…

Je to v podstatě pravda, ale zároveň takové napůl cesty. Sedlo je pořád ještě dost nízko. Balon tohle splní daleko lépe.

Četl jste jako kluk Verneovky? Pět neděl v balonu?

Jasně, jako většina kluků. Ale nebyly to moje nejoblíbenější knížky. Když jsme zakládali naši vzduchoplavební společnost a stavěli balon, inspirovali jsme se právě dobrodružným románem Julese Verna Pět neděl v balonu. Četl jsem ji proto znovu. Byl jsem ale zklamaný. S odstupem času a vědomostmi, co člověk má, už to bylo často úsměvné.

Jak jste se k horkovzdušným balonům a létání dostal?

Jako student jsem denně chodil v Brně kolem továrny na výrobu balonů. Viděl jsem vývěsní štít Továrna na balony a vzducholodě. Zajímalo mě to a po škole se naskytla příležitost tam pracovat. První let jsem absolvoval asi před dvaceti lety, byl to jen krátký zkušební let. Fungoval jsem jako živá zátěž. Samotné létání přišlo na řadu později.

Kolik hodin máte v současnosti nalétáno?

Něco přes šest set. Vyhlídkový let většinou přesahuje jednu hodinu. Takže ve vzduchu jsem byl s balonem asi pětsetšedesátkrát. Musím ale říct, že mě to nikdy neomrzí. I po takové době to pro mě rozhodně není žádná rutina. Každý let je neopakovatelný a něčím zajímavý. Jisté je jen místo startu, pak to záleží na větru, kam nás zanese. Vždycky říkám, že každý člověk by si to měl vyzkoušet. Umřít a neletět balonem? To není namístě.

Máte ve vzduchu strach? Lze bezpečnost těchto letů porovnat třeba s jízdou autem nebo letem v letadle?

Říká se, že let letadlem je mnohem bezpečnější než jízda autem. A balon je v tomto ještě o několik řádů bezpečnější. Sice to vypadá primitivně – kus látky a proutěný koš, ale ve skutečnosti je právě tato kombinace velmi bezpečná a nemá se co pokazit. Když sev Boeingu zblázní elektronika, je to problém. V balonovém koši nic takového nemáme. Přistaneme vždy a za všech okolností. Hořák je kompletně zdvojený a neznám případ ani ve světě, že by při letu celý odešel. I kdyby k tomu došlo a balon začal chladnout a klesat, stále částečně funguje jako padák. Přistání by bylo tvrdší, ale pořád by to nebyl pád.

V koši jste za ta léta musel zažít spoustu zajímavých situací…

Vzpomínám si, že s námi letěl hudebník Karel Plíhal. Bylo to na balonové fiestě na Bouzově a let dostal jako dárek. Byl z toho vedle. Pak si pamatuji na let dědečka se třemi vnuky v okolí elektrárny v Dukovanech a vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou. Při přistání poryv větru balon převrátil i s košem a kousek ho táhl. Podobně jako v závěru filmu Vratné lahve. A to se klukům líbilo z celého výletu nejvíc.

Miroslav Borkovec



O něm: Je mu dvaačtyřicet leta narodil se v Brně. S manželkou a třemi dětmi žije v Nýrově na Bla-nensku. Vystudoval matematiku a ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje jako obchodník v továrně na výrobu horkovzdušných balonů. Je jednatelem vzduchoplavební společnosti Viktoria, která nabízí vyhlídkové lety převážně na jižní Moravě. Za sebou má bezmála šest set letů.



Kde nejraději létá: Jeho oblíbenou lokalitou je Kunštátsko, kdes rodinou žije. Líbí se mu barvitá a členitá krajina.



Jak odpočívá: Nejraději při čtení knih nebo u sportu. Hraje volejbal.



Oblíbený film: Americká krása.

Jaké máte oblíbené lokality?

Osobně mám nejraději Kunštátsko, kde s rodinou žijeme. Krásná pestrá a barevná krajina. Často létáme na jih od Brna a tam jsou samá pole a jednotvárná krajina. Velmi pěkné je to také v okolí Telče.

Měli jste už na palubě svatbu?

Ano. Před několika lety. Ale je to docela problematické, protože máme balonový koš pro pilota a maximálně dalších pět cestujících. Většinou létáme se čtyřmi, je to pohodlnější. Na svatbu musí být lidí šest. Starosta, zapisovatel, novomanželé a ještě dva svědkové. Z toho vyplývá, že jeden ze svědků musí být pilot. Vtipné na tom bylo, že paní starostku nejvíc zajímalo, jak rychle a kam poletíme, protože obřad se musel stihnout v katastru, kde měla pravomoc. Podobné informace mám i od ostatních kolegů.

Vyhlídkový let stojí několik tisíc korun na osobu. Řada lidí si myslí, že jste v balíku. Jste?

Tak to rozhodně není. Zbohatnout se na tom nedá. Palivo na jeden vyhlídkový let je čtyřmístná částka, ale to není to hlavní. Hodně dělá amortizace kompletního vybavení. Balon pro čtyři pasažéry vyjde asi na milion bez daně. V ceně se hodně promítají odpisy a režie. Ta není moc vidět. Než se dostaneme do vzduchu, je za tím hodně práce a příprav. Jsme závislí na počasí. Třeba letos nám dosud moc nepřálo. Letěli jsme jen čtyřikrát a naplánováno jsme přitom měli letů několikanásobně víc.