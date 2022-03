Otevřeno je v úterý a ve čtvrtek od dvou do pěti hodin odpoledne. Potřeba jsou například obinadla, náplasti, trojcípé šátky, dlahy nebo zdravotnické rukavice. Peníze lze pak posílat na účet číslo 333999/2700 variabilní symbol 1502. „Sbíráme zdravotnický materiál a finanční dary – to je to, o co nás naši partneři na Ukrajině žádají,“ informoval na webu města Blanska Jiří Kučera z Oblastního spolku Českého červeného kříže Blansko.

O víkendu pak Blanenští spustili také potravinovou sbírku. Původně byla určená lidem z regionu v nouzi, se kterými jsou v kontaktu pracovníci charity. Část jídla však nově poputuje i na pomoc uprchlíkům, kteří dorazí na Blanensko. První sběrné místo je v informační kanceláři Blanka v Rožmitálově ulici.

Tři dny v autě s malými dětmi. Uprchlíkům z Ukrajiny pomáhají i na Blanensku

Otevřené je od pondělí do pátku od devíti do sedmnácti hodin. V sobotu pak od devíti do dvanácti. Druhé pak funguje na farním dvoře na Starém Blansku. Tam bude sběrný box k dispozici denně od osmi ráno do šesti do večera. Sbírka končí 6. března. „Lidé mohou nosit konzervy, masové i zeleninové, paštiky, instantní polévky nebo bujóny. Potřeba je také trvanlivé mléko, krupice, marmelády, těstoviny a další trvanlivé potraviny,“ uvedli organizátoři.