Jeho budoucnost je však nejistá. Spolek totiž před časem avizoval, že už na jeho údržbu nemá síly ani chuť. „Most jsme zachraňovali s tím, že na něm na nábřeží uděláme ve vyřazeném vagonu malé muzeum historie železnice. Chtěli jsme tam pořádat i různé akce. Radnice nám však projekt opakovaně zamítla,“ uvedl předseda spolku Kolejová Jiří Šimkůj.

Most před lety město Blansko převedlo za symbolickou jednu korunu na spolek. Pozemky na nábřeží, na nichž leží, má spolek od něj pronajaté. Do konce letošního října.

O most má zájem vedení Adamovských strojíren

Kolejová se pravidelně starala o údržbu a také o úklid odpadků v okolí mostu. „V tuto chvíli nevím, co bude s mostem dál. Na jaře o tom chceme s radnicí jednat. Už by navíc měla uplynout ochranná lhůta a most může spolek převést na někoho jiného. Uvidíme,“ dodal Šimkůj.

Podle zjištění Deníku Rovnost má o torzo Ježkova mostu zájem podnikatel Karel Svoboda. Jeho firma se zabývá prodejem strojů a rodina v Blansku vlastní velkou část bývalého areálu Adamovských strojíren. Ten se nachází v blízkosti nábřeží. Na začátku minulého století tam fungovala továrna K. & R. Ježek, která proslula výrobou zemědělských strojů. „O most mám zájem. Ptal jsem se na městě. Je to o jednání s Kolejovou. Zatím ale od spolku nemám žádné stanovisko. Moje představa je most přemístit do areálu bývalého Adastu. Nechci, aby se o něj nikdo nestaral nebo hrozilo, že skončí ve šrotu,“ řekl Deníku Svoboda.

Dodal, že by ve zmíněném areálu rád časem vybudoval menší muzeum s historickými zemědělskými stroji z továrny K. & R. Ježek, starými zbraněmi a litinou. „Most bychom přemístili vcelku. Žádné rozřezávání. Máme zkušenosti s transportem stotunových strojů, takže by to neměl být problém. Určitě to bude nákladná investice, ale most k lokalitě, kde byla Ježkova továrna, podle mého patří. Chtěl bych, aby v ní kus historie zůstal,“ poznamenal Svoboda.

Zamítnutí vybudování muzea železnice na blanenském nábřeží radní před časem odůvodnili plány na budoucí úpravu nábřeží. Nelíbilo se jim také, že se v okolí historické stavby shromažďovali bezdomovci, kteří místo znečišťovali. „Most patří spolku a je v jeho zájmu říct, jaké s ním má plány do budoucna. V tuto chvíli nemám informace, že by nás někdo z Kolejové kontaktoval a chtěl řešit případné prodloužení pronájmu pozemku nebo cokoliv ohledně mostu,“ řekl nedávno blanenský starosta Jiří Crha.