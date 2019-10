„S Ježkovým mostem jsme měli velké plány. Chtěli jsem na něm vybudovat ve vagonu malé muzeum železniční historie. Chtěli jsme tam pořádat i různé akce. Radnice nám však projekt opakovaně zamítla,“ uvedl předseda spolku Kolejová Jiří Šimkůj.

Ježkův most

Pravděpodobně byl postaven v 60. letech 19.století. Kdo ho vyrobil však není známo. Podle dostupných informací byla část vyrobena ve Vídni a také v adamovských strojírnách. Nýtovaný most je ze svářkové oceli. Původně vedl přes řeku Berounku na železniční trase Praha – Plzeň nedaleko obce Dolní Mokropsy. Přibližně kolem roku 1911 část mostu koupila slévárna a kovárna K. a R. Ježek. Most byl rozmontován, zkrácen a převezen do Blanska. Tam ho dělníci opět smontovali a udělali z něj vlečkový most pro tamní továrnu. V roce 2009 ho Povodí Moravy při úpravách koryta řeky Svitavy odstranilo a přesunulo na nábřeží. Bezmála šedesáti tunový kolos zachránil před sešrotováním spolek Kolejová. Na něj město most bezúplatně převedlo a do roku 2020 mu za symbolickou jednu korunu pronajalo pozemek na nábřeží, kde část mostu dosud stojí. Od roku 2010 je památkově chráněný. Kolejová na něm chtěla vybudovat ve vagonu malé muzeum železniční historie. To blanenští radní opakovaně zamítli.

Spolek se podle něj pravidelně staral o údržbu a také o úklid odpadků v okolí mostu. „V poslední době jsme na to ale prakticky rezignovali. Už není v našich silách se o tuto lokalitu další roky starat. Co bude s mostem dál, nevím. Každopádně jsme se angažovali při jeho záchraně s tím, že na něm postavíme muzeum. Vyšumělo to však do ztracena,“ dodal Šimkůj.

Zamítnutí vybudování muzea blanenští radní před časem odůvodnili plány na budoucí úpravu nábřeží. Nelíbilo se jim také, že se v okolí historické stavby shromažďovali bezdomovci, kteří místo znečišťovali.

Příští rok má spolku vypršet nájemní smlouva od města na pozemek pod mostem. Ten má pronajatý zdarma. „Most patří spolku a je v jeho zájmu říct, jaké s ním má plány do budoucna. V tuto chvíli nemám informace, že by nás někdo z Kolejové kontaktoval a chtěl řešit případné prodloužení pronájmu pozemku nebo cokoliv ohledně mostu,“ řekl blanenský starosta Jiří Crha.

Část lidí, které Blanenský deník Rovnost oslovil, si tam muzeum železnice dokázala představit. „Starý most nábřeží oživuje a je to památka. Muzeum ve vagonu by se mi líbilo. Jak by to bylo s vandaly a bezdomovci je věc druhá. To však spolek neovlivní a mělo by se o to naopak postarat město,“ uvedl jeden z místních Pavel Nehyba.

Další si naopak myslí, že most měl už před lety skončit ve šrotu. A rozhodnutí vedení města, které projekt muzea na mostu stoplo, uvítali. „Ježkův most je kus šrotu a měl by zmizet, ne se válet na nábřeží. Lajk pro radu města,“ napsal na web Deníku jeden ze čtenářů.