Kradou dětem z pískoviště hračky, odnášejí boty a rukavice. Loni škodily také u vánočního stromu, který Josefovští vyzdobili u křižovatky na Adamov a Křtiny. „Potvory překousaly kabel k osvětlení stromku. Letos ho musíme nějak líp zabezpečit,“ říká v sobotu před polednem jeden z místních Jiří Šimek.

Spolu s dalšími sousedy právě zdobí statný smrk zasazený v kovové trubce do země. Poprvé ho Josefovští načančali s přicházejícím adventem loni. „Kvůli kovidu bylo loni vše omezené, tak jsme chtěli udělat dětem radost. Nazdobili jsme stromek, dali si svařák, zazpívali si s muzikanty ze Křtin koledy. Bylo to moc fajn, tak to letos zopakujeme,“ vysvětluje muž.

Pekelníci Čuřil a Benetka bavili děti. Ve Výpustku rozdávali dárky s Mikulášem

Část ozdob vyrobil z polystyrenu, když zateploval dům a namaloval je fasádní barvou. „Další ozdoby pak vyrobily místní děti. Loni udělaly před adventem do každé rodiny v Josefově ještě svícínky. Letos něco vytvoří z větviček, svíček a andělíčků. Necháme to na jejich fantazii,“ dodává další z místních Lucie Stejskalová a vytahuje z papírové krabice barevné ozdoby. Ty z vysokého žebříku na vánoční strom postupně zavěšuje Ondřej Stejskal.

U vánočního smrku stojí dřevěný betlém s Pannou Marií, svatým Josefem a Ježíškem v jesličkách. Tradiční panorama doplňuje oslík. Ještě donést trochu slámy a nemá to chybu. „Figury do betlému jsem vyrobil ze starých desek. Nejsem ale žádný umělec,“ směje se Jiří Šimek.

Na betlém přijde ještě nakonec kovová mříž. Zase kvůli těm potvorám liškám. „To by přece nešlo, aby nám odnesly Ježíška nebo svatého Josefa,“ říká Zdeněk Stejskal.

Nazdobený vánoční strom rozsvěcují Josefovští v sobotu večer. Příští týden na Mikuláše mají domluvené trubače.