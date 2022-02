Podle učitelky adamovské Základní školy Ronovská Lenky Dohové odjíždí na výcvik do padesát kilometrů vzdálené Olešnice necelá padesátka dětí. „Moc se těší. Počasí nám přeje, snad vydrží až do středy,“ přeje si těsně před odjezdem vedoucí výcviku.

Sněženky a machři na sněhu. Žáci ze Salmovky odvážně zdolávali sjezdovku

Hodina jízdy autobusem a Olešnice, vystupovat! Malé lyžaře vítá perfektně upravená sjezdovka, modré nebe bez mraků, sluníčko a teplota lehce pod nulou. „Jako v Alpách, azuro. Dnes si to děcka parádně užijí. Moc jim přeju, ať si zalyžují na čerstvém vzduchu a jsou co nejvíc venku. Minulou zimu byly kvůli kovidu zavřené doma,“ říká pod sjezdovkou jeden z vlekařů.

Těšení na sníh

Školáky si postupně rozebírají instruktoři. Následuje rozcvička a rozdělení do družstev. „Děti jsou suprové. Je vidět, jak se moc těší na sníh. Na některých je sice trochu znát, že jim chyběl pohyb, ale to nevadí. Od toho jsme tady my, abychom s tím něco provedli,“ komentuje rozřazování do skupin majitel lyžařské školy Zdeněk Novák.

Jízda po jedné lyži, první lyžařské krůčky na koberci, jízda na dětské vleku. Zdatnější lyžaři už zanedlouho míří s instruktory na dospělácký svah a pomu. Na ní není zpočátku nouze o pády. Občas se v dětských tvářích na chvíli objeví i slzičky. Ale ty velmi rychle střídá úsměv. „Ahój, já jedu úplně sám!“ raduje se jeden z adamovských školáků.

Svárovská alej na Blanensku: boj za záchranu stromořadí roku a nyní i žaloba

Někteří si opakovaně za dopoledne sjedou celý kopec. Další zůstávají jen na dětském vleku, ale nikdo si s tím hlavu neláme. Nikdo učený z nebe nespadl. Počáteční obavy malých sjezdařů se rychle rozplývají pod taktovkou zkušených instruktorů. Parádní den! „Bylo to bezva. Největší zážitek? Že se mi podařilo sjet shora celý kopec. Sice s pádem, ale bylo to v pohodě. Dva roky jsem kvůli kovidu nelyžoval a dnes jsem si všechno pěkně procvičil,“ říká v hloučku spolužáků na konci prvního dne výcviku adamovský čtvrťák Matěj Pácl. Jezdí v týmu Sněžných vlků.

A jestli se chtějí naučit lyžovat jako česká olympionička Ester Ledecká? „Jasně. Ta jezdí super. Má medaile z olympiády. Ale my už taky umíme docela dobře,“ loučí se s máváním partička školáků. Tak ahoj v úterý ráno zase u autobusu.