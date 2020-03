Napětí a sázky. Mladí jezdci v Blansku závodili na obří autodráze

/FOTOGALERIE/ Místo helmy na hlavě a ochranné kombinézy jen rifle a tričko. Přesto jedou jako o život s maximálním soustředěním za zvuku rychlých kol a skřípění brzd. V ruce ovšem nedrží volant, ale dálkové ovládání. Kluci a holky ve věku od šesti do čtrnácti let si totiž přišli v sobotu odpoledne do Dělnického domu v Blansku zazávodit na maxi autodráze, kterou opět po roce připravili místní skauti.

Blanenští skauti pozvali děti k závodům na maxi autodráze. | Foto: Marie Kalová

Tuto akci vždy v předjaří organizuje blanenské skautské středisko Srdce na dlani. Každý rok se na ni těší mnoho rodin s dětmi. „Nejvíc mě baví hry u stolečků a na kinectu. Ježdění na autodráze mi moc nejde, autíčko vždycky skončí mimo dráhu,“ krčí rameny jedenáctiletá Eliška. V Česku se objevily další dva případy nákazy koronavirem. Nemocných je již 28 Přečíst článek › Organizátoři mají napilno. Sem tam některý závodník totiž nezvládne řízení a jeho stroj vylétne ze zatáčky. O jeho vrácení na dráhu se stará několik dobrovolníků ve skautských košilích, kteří jsou rozestoupení kolem celé více než dvacetimetrové tratě uprostřed hlavního sálu Dělnického domu. Musejí reagovat okamžitě, aby jezdec neztrácel čas. Další se zase věnují dětem na stanovištích s různými hrami. Jde o stolní hry, klasické i méně známé, na procvičení paměti a zručnosti. Často s využitím předmětů, které se najdou v každé domácnosti, takže i rodiče mohou čerpat inspiraci, jak zabavit své ratolesti. Na stanovištích děti sbírají kartičky s dráčky, které následně využívají hned několika způsoby: zahrají si hru na oblíbeném kinectu nebo je promění za jízdy na obří autodráze. Pořadatelé měří čas každé jízdy a šestnáct nejrychlejších jezdců se nominuje do hlavního závodu, který startuje v šestnáct hodin. Nasbírané dráčky mohou děti také vsadit v sázkové kanceláři na jednotlivé závodníky Velké ceny. Odborníci v Boskovicích ošetří lípy. Ořežou koruny šedesáti stromům Přečíst článek › Kromě vítěze hlavního závodu se vyhlašuje také nejrychlejší jezdec, který zdolá bez nehody trasu s RC modelem na dálkové ovládání. Vítězí Filip Flek z Blanska. „Takové auto jsem řídil podruhé v životě,“ směje se. Soutěžní odpoledne si užívá společně se svým mladším bratrem Janem a s tatínkem. Drakoneček navštěvují každý rok. Filip i Honza se úspěšně nominují do hlavního závodu a s napětím očekávají tabulku, z níž se dozví, kdo s kým pojede. „Filip už letos soutěží naposledy, protože je mu čtrnáct. Příští rok se bude moct jenom koukat,“ naráží otec chlapců Radek Flek na věkový limit stanovený organizátory. Mrazí mě, když si vzpomenu na natáčení s Postráneckým, říká producent 3Bobulí Přečíst článek › Závod se jede na několik vyřazovacích kol. Na start se postaví vždy dva závodníci a lepší postupuje do dalšího kola. Za kartičky s dráčky, které dětem po sázení zbudou, si mohou u východu ze sálu vybrat drobné odměny. Marie Kalová

