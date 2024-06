Bahno, zatopené sklepy a zahrady.V Brťově a Býkovicích odklízeli škody po bouřce

Hledaný muž měl podle zjištění Deníku v minulosti žít v pětitisícovém Adamově, kde má stále příbuzné a do města se vracel. Na sociálních sítích lidé popisují, že s ním chodili do tamní základní školy a také v sousedním Blansku. Z činu jsou v šoku. Údajně měl mít problémy s drogami. „Nevím, co na to říct. Jsem z toho v šoku. Navštěvoval v Blansku sousední školu, chodili jsme spolu v partě na koupaliště. Byla s ním sranda, v životě by mě nenapadlo, že se něco takového může stát. Je to hrozné. Hodně dlouho jsem se s ním nepotkal. Asi to s ním ale šlo z kopce, protože když jsem ho viděl naposledy, tak byl dost zanedbaný. Ale nevím, co dělal dál a jak žil, je to už dávno,“ řekl muž z Blanenska, který si přál zůstat v anonymitě.

Podle adamovského starosty Romana Piláta policie vedení města dosud nekontaktovala. „V takových případech si to z mých zkušeností řeší po své linii. Máme městskou policii, která je určitě v kontaktu se státní policií, o pátrání ví a je v pohotovosti. Z doslechu, co vím, tak měl snad žít a pohybovat se v severní části okresu,“ sdělil Deníku Pilát.

Jeho slova potvrdil šéf adamovských strážníků Vítězslav Červený. „O pátrání víme, víc bych to v tuto chvíli nekomentoval,“ dodal Červený.

Dvojnásobná vražda ve Svitávce: tragédie na Blanensku hodinu po hodině

Loni v polovině dubna řešili kriminalisté na Blanensku dvojnásobnou vraždu ve Svitávce, kde sedmačtyřicetiletý muž zastřelil přítelkyni se synem. Zhruba dvanáct hodin po činu ho policisté po velkých manévrech v regionu dopadli poblíž obce Šebetov na Boskovicku. Ve finále jim pomohl telefonát svědka na tísňovou linku, který muže na útěku spatřil asi čtrnáct kilometrů od místa činu. Muž se trestu ve vězení vyhnul, zemřel krátce poté ve vazební věznici, kde se měl oběsit.