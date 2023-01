„V návštěvnosti jsme loni sice překonali hranici tří set tisíc lidí, ale tím se pořád nedostáváme na čísla z let před covidem. Například v roce 2019 vidělo pět přístupných jeskyní v Moravském krasu 363 tisíc lidí,“ řekl Deníku mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.

Ukazuje se, že domácí turisté více zvažují, za co utratí peníze. Zatímco dříve navštívili na Blanensku i tři jeskyně za den, loni si často vybrali jednu. Na prvním místě v jejich volbě stále zůstávají Punkevní jeskyně s unikátní vodní plavbou, kde se návštěvnost v průměru pohybuje kolem dvou set tisíc turistů ročně.

Graffiti v Kateřinské jeskyni: dílo je přes 6 tisíc let staré, určili odborníci

„Je to vidět na propadu návštěvnosti nejbližších jeskyní Balcarky a Kateřinské jeskyně, což je obrovská škoda. Obě totiž nabízejí opravdu velmi pestrou krápníkovou výzdobu i zajímavou pravěkou historii. Z cizinců nejčastěji do krasu míří Slováci, Poláci a Němci. Pravidelně v menším jezdí také Japonci, Kanaďané nebo Australané. Počet turistů ze sousedního Rakouska je dlouhodobě překvapivě nízký. Možná proto, že na svém území mají hodně přístupných jeskyní, asi dvacet,“ zamýšlel se Gejdoš.

Unikátní zážitek

Výlet do krasu si v uplynulé sezoně společně s dětmi udělal například Lukáš Malý z Adamova. Navštívili jeskyni Výpustek nedaleko Křtin, kde nedávno otevřeli novou zážitkovou trasu. Loni se po ní vydalo téměř tisíc lidí. Kromě přírodní krasové části přibližuje zájemcům i jiné historické využití vnitřku skalního masivu.

„V minulosti v jejím podzemí fungovala nacistická továrna na motory do stíhaček. A od šedesátých let minulého století pak tajné vojenské velitelství. Letos bychom se chtěli podívat do Kateřinské jeskyně. Nachází se v ní unikátní pravěké kresby a také tam nedávno odborníci objevili pozůstatky penězokazecké činnosti ze středověku. To mě zajímá,“ uvedl Malý.

Kateřinská jeskyně a Balcarka jsou kvůli zimujícím netopýrům v prosinci, lednu a únoru zavřené. Ostatní tři jeskyně mají otevřeno celoročně. Návštěvníky Sloupsko-šošůvských jeskyní, které nabízí nejdelší zpřístupněnou trasu na našem území, lákají netradiční prohlídky s baterkami v šošůvské části.

Kateřinská jeskyně vydala další objev. Pod zemí ukrývala tajemství penězokazců

Tam se příchozí podívají i do tří míst, které při klasické sezonní trase zpřístupněny nejsou: do Kaple, Sklípku a na takzvané Průsvitné krápníky. „Pokud chce zájemce vidět opravdu všechno, vyplatí se přijít celkem třikrát. V hlavní sezoně, v zimě a kdykoli na objednání na zážitkovou trasu,“ informovala vedoucí zmíněných jeskyní Miluše Hasoňová.

Tamní zážitková trasa Po stopách Nagela zahrnuje i desetimetrovou podzemní ferratu – kovové stupy vedoucí po stěně jeskyně v místech, které podemlela voda, dvanáctimetrový žebřík, občas chůzi po čtyřech nízkými průrvami i kus chůze podzemním tokem. „Jen nesmí účastníkům vadit, že budou trochu od bláta,“ dodala Hasoňová. Oblíbeným zimním lákadlem bývají i spousty dočasných ledových krápníků, takzvaných ledouchů.

Návštěvnost jeskyní v Moravském krasu