Blanensko – Už tuto neděli mohou turisté po zimní pauze opět navštívit všech pět zpřístupněných jeskyní Moravského krasu. Některé byly jako každý rok od prosince zavřené kvůli zimujícím netopýrům. Mimořádně byly kvůli pracím na nové vstupní budově v lednu a únoru nepřístupné i Punkevní jeskyně. I ty se prvního března zase otevřou. Avšak pouze na měsíc.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Zajíček

Turisté si od nadcházející neděle můžou prohlédnout kromě Výpustku a Kateřinské jeskyně i jeskyni Balcarka, všechny části Sloupsko- -šošůvských jeskyní a také Punkevní jeskyně. Ve všech bude otevřeno denně kromě pondělí. „Letos jsme v lednu a únoru mimořádně uzavřeli i Punkevní jeskyně kvůli stavbě nové vstupní haly. Od prvního března si je mohou návštěvníci opět prohlédnout. V dubnu je však musíme zase zavřít a znovu je zpřístupníme v květnu," řekl vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka a doplnil, že novou vstupní halu otevřou začátkem září.

Turisty však kvůli její stavbě čeká i několik dalších omezení. „Pro návštěvníky máme udělaný provizorní vstup do Punkevních jeskyní. Samotná prohlídka už není nijak poznamenaná stavebními pracemi. Bohužel však nyní do Punkevních jeskyní nemůžeme nabídnout bezbariérový přístup. Od šestnáctého března do poloviny května bude navíc zcela zavřená silnice od Skalního mlýna k Punkevním jeskyním kvůli pokládce nových inženýrských sítí. Turisté se tak v této době k jeskyním dostanou buď lanovkou od horního můstku nad Macochou, nebo pěšky po modré turistické značce ze stejného místa," upozornil Hebelka.

Měsíců, kdy byly jeskyně pro turisty zavřené, Správa jeskyní využila i pro drobnější opravy. „Například jsme upravili přístaviště u Masarykova dómu, takže bude pro turisty pohodlnější výstup z lodí. Upravili jsme také stavidla na Punkvě," přiblížil vedoucí správy jeskyní.

Na větší pohodlí se mohou těšit i lidé, kteří se rozhodnou k dopravě mezi Punkevními jeskyněmi a horním můstkem Macochy využít lanovku. „Opravili jsme horní stanici lanovky. Ta původní už dosluhovala a turisté se na ní například neměli kam schovat před deštěm. Horní stanice tak bude kompletně nová a celá zastřešená. Cena za jízdné zůstane stejná jako v uplynulých letech," popsal náčelník lanovky Radek Hejč. Lanová dráha v Moravském krasu letos oslaví dvacáté výročí zahájení svého provozu.

V březnu se pro turisty opět otevírají i jeskyně Balcarka a část Sloupsko-šošůvských jeskyní. Ty bývají pravidelně přes zimu uzavřené kvůli zimujícím netopýrům. V té době je také zoologové počítají. „Sčítání potrvá ještě asi do poloviny března. Počty netopýrů odborníci sledují zhruba ve dvaceti jeskyních Moravského krasu, i v těch veřejnosti nepřístupných. Zaměřují se vždy na stejné lokality, aby bylo možné zaznamenat trend, zda jich přibývá či ubývá," vysvětlil vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.

Kromě moderní vstupní haly do Punkevních jeskyní a stanice lanovky se v tomto roce návštěvníci Moravského krasu mohou těšit i na nové turistické centrum Dům přírody Moravského krasu, které vzniká v blízkosti Kateřinské jeskyně, nebo na nové expozice v jeskyních.