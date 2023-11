/FOTO, VIDEO/ Největší rybník na Blanensku, jedovnický Olšovec, už se pozvolna ukládá k zimnímu spánku. Minulý víkend tam zatáhli sítě při tradičním dvoudenním výlovu rybáři. Těm ale práci značně zkomplikoval déšť a množství vody v rybníku.

Jedovnický Olšovec se po tradičním výlovu už napouští. Rybáře vystřídají o víkendu běžci. V sobotu u největšího rybníku na Blanensku startuje Memoriál Jiřího Kovaříka. | Video: Deník/Jan Charvát

„Bylo to náročné. Vydatný déšť před samotným výlovem nás zaskočil. Část vody jsme zachytili do upuštěného rybníku Budkovanu, ale v neděli už přes něj doteklo do sousedního Olšovce hodně vody a to zkomplikovalo tradiční výlov. Nemohli jsme vylovit všechny ryby,“ řekl Deníku Rovnost šéf jedovnických rybářů Josef Kocman.

Před výlovem se Jedovničtí také kvůli chladnému počasí z kraje roku a následně tropickému létu obávali, v jaké kondici budou hlavně kapři. Očekávali jich menší množství a v nižší hmotnosti. To se pak minulý týden částečně potvrdilo.

V Kotvrdovicích opraví nejrozbitější úsek průtahu. Dál záleží na nové kanalizaci

„Kapři byli o fous méně narostlí. Neměli tři kila sedmdesát v průměru ale tak tři třicet. Ryb jsme celkově vylovili méně, ale nebylo to nějak extra špatné. Velkou radost nám udělali candáti, kteří se vytřeli moc pěkně a je z nich parádní násada. Na Vánoce budeme mít kaprů dost. Tradičně je budeme prodávat přímo v Jedovnicích a obchodníkům je zavezeme také po okolí,“ dodal Kocman s tím, že se Olšovec z velké části naplní do zimy. Zbývající vodu pak začnou Jedovničtí zadržovat až na jaře.

Tuto sobotu je pak na programu u známého, více než čtyřicetihektarového rybníku, tradiční běžecká akce. Memoriál Jiřího Kovaříka - Běh za jedovnickým kaprem. Letos se poběží už po pětadvacáté a startuje o půl třetí odpoledne před jedovnickým kulturním domem. Hlavní závod je dlouhý bezmála jedenáct kilometrů a vítěz dostane v cíli živého kapra.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Vypsány jsou i dětské a mládežnické kategorie, které mají start od jedné hodiny odpoledne. Od přípravky až po juniory. V několika kategoriích závodí i veteráni.