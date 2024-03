Tvrdí, že pozemek pod jeho chatou obec prodat nechce. „Za mě by se to mělo narovnat, je to pozůstatek z minulosti. Já si přece svoji chatu nevezmu na záda a neodnesu pryč,“ dodal muž.

„Chápu, že se nájem musel zvednout. Osm korun za metr bylo směšných. Ale o tolik? Ročně je to zdražení nájmu u naší chaty o několik tisíc korun. To bych ještě akceptoval, ale nelíbí se mi, jak je nová smlouva koncipovaná. Připadám si teď jako rukojmí obce. Je tam za mě řada nesmyslných sankcí vyčíslených v desítkách tisíc korun. A nějaká záruka, co bude dál?“ řekl Deníku jeden z chatařů, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.

Současné vedení třítisícového městyse jim však nedávno zaslalo nové nájemní smlouvy až do konce roku 2028, s následnou možností prodloužení na dalších pět let. Nový nájem se počítá od prvního července letošního roku.

V podobném duchu se vyjádřili i další majitelé objektů, se kterými se redakce spojila. Podle nich je nová smlouva nevyvážená. Vadí jim i cena, která je stanovená podle posudku z ledna 2023. Mají za to, že by v současnosti mohla být nižší a hlavně se navýšit postupně, ne skokově.

Ve středu večer se má v jedovnickém kině uskutečnit společné setkání s vedením městyse. Podle všeho bude velmi třaskavé. Probírat by se měla i výzva, ve které majitelé objektů navrhují do budoucna odkup parcel pod chatami i v jejich okolí za tržní cenu, plus úpravu nových smluv.

Část majitelů chat u Olšovce vybudovala se souhlasem obce na vlastní náklady vodovod a kanalizaci. „Stálo to asi dvanáct milionů. Obec, jestli si dobře pamatuji, přispěla půl milionem? Příjezdové cesty jsou tady ve strašném stavu. Věřím, že po zvýšení nájmu se to změní a městys do chatové oblasti něco investuje zpět. Novým smlouvám by ale podle mě měla předcházet oboustranná diskuze. To je základ. Uvidíme, kam se to po středeční debatě posune a zda se něco změní,“ dodal další z chatařů.

V průvodním dopise zástupci jedovnické radnice argumentovali tím, že se musí chovat jako řádní hospodáři a reagovat na ekonomické změny. Uvedli, že původní cena osmi korun za metr čtvereční byla stanovena na základě regulace ministerstva financí, ta však byla v od ledna 2012 zrušená.

V Jedovnicích ovšem tato sazba zůstala stejná i na další více než dekádu. Radnice ji nenavýšila. „Cena byla zjevně nižší než byla cena obvyklá v místě a času. Obec je povinna majetek obce využívat účelně a hospodárně a přiměřeně reagovat na nastalé ekonomické změny,“ stálo v průvodním dopise, který nedávno Jedovničtí zaslali chatařům k novým smlouvám.

Současná starostka Jedovnic Irena Žižková již dříve uvedla, že původní dlouhodobé smlouvy byly pro městys velmi nevýhodné a v minulosti kvůli nim přišel o milionové částky. Ty by jinak Jedovničtí mohli částečně investovat právě do jeho rozvoje. Dosud na nájemném z chatové oblasti městys vybíral jen kolem tří set tisíc korun ročně.

Jedovničtí zvýší nájem v chatové oblasti u rybníka Olšovce (na snímku). Chataři nové smlouvy kritizují, čeká je beseda v kině.Zdroj: se souhlasem Petra Buchty

Situaci nechtěla starostka před středečním setkání s chataři podrobněji komentovat. Dodala jen, že sankce zakotvené v nových smlouvách nejsou v žádném případně cíleny na bezproblémové majitele objektů.

Otázkou a tématem do diskuze je ovšem fakt, co se děje v momentě, když ve zmíněných rekreačních stavbách dlouhodobě pobývá někdo jiný. „Považuji za vhodné, aby nejdříve proběhla schůzka, na které si obě strany vyjasní otázky spojené nejen s výší nájemného v chatové oblasti a pak případně následoval mediální výstup,“ sdělila Žižková.

Zpět se mělo na jedovnickou radnici vrátit už kolem dvou stovek nově podepsaných smluv. Přibližně necelá třetina ještě v uplynulých dnech podepsaná nebyla.

Masivní výstavba chat se v Jedovnicích v blízkosti rybníka Olšovce datuje do 60. a 70. letech minulého století. Hrubým odhadem je jich tam kolem tří stovek.