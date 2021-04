Jedni k soustruhu, druzí ke sporáku. Studenti se v Blansku vrátili na praxi

/VIDEO/ K soustruhům, za sporák do kuchyně nebo do dílny mezi kabely a elektrosoučástky. Zpátky ve škole po několikaměsíční pauze kvůli epidemii koronaviru. Studenti Střední školy technické a gastronomické Blansko v pondělí opět nastoupili do odborného výcviku. Podobně jako jejich vrstevníci v celé republice.

Studenti Střední školy technické a gastronomické Blansko opět nastoupili do odborného výcviku. | Video: Deník/Jan Charvát

V montérkách se dopoledne postavil za soustruh také šestnáctiletý Denis Mokrý z Blanska. Poprvé od loňského prosince. Na tamní střední škole je v prvním ročníku se zaměřením na CNC stroje jako mechanik seřizovač. „Já už se do školy na praktickou výuku těšil. Probírat na dálku přes počítač, jak se třeba upíná nůž do soustruhu, se moc nedá. Praxe mi chyběla. Chtěl bych pak samozřejmě pracovat v oboru. Na CNC strojích,“ řekl Deníku student. Podle mistra odborného výcviku Tomáše Foita byla výuka praktické části na dálku v uplynulých čtyřech měsících náročná. „Samozřejmě jsme se o odborný výcvik snažili i při distančním výuce. Ale je to složité. Natočit na video část praktické výuky? Když se pustí stroj, není pak slyšet výklad. Na studentech prvního ročníku je několikaměsíční výpadek odborného výcviku znát nejvíc. Dnes jsme začali téměř od začátku se základy bezpečnosti na učebně a pak šli do dílny. Kluci se učí, jak správně na soustruhu vyrovnat nůž do osy,“ uvedl Foit. Sčítání netopýrů: ohroženým vrápencům se v Moravském krasu daří, podívejte se Přečíst článek › Odborný výcvik v blanenské škole zahájili v pondělí také budoucí elektrikáři. „Zapojujeme stykačovou reverzaci. Při zmáčknutí tlačítka se sepne stykač a roztočí motor v jednom směru,“ popsal zadání jeden ze studentů David Sedlák. V přízemí školy pak měli napilno zase kuchaři s přípravou pondělní oběda. „Minulý týden jsme zahájili konzultace pro šestičlenné skupiny. Denně toho využívala asi třicítka studentů. S povinným odborným výcvikem jsme po několika měsících začali až dnes. Nastoupili studenti prvních, druhých a třetích ročníků. Například elektrikáři, kuchaři, nástrojáři,“ okomentoval první den odborného výcviku ředitel blanenské střední školy Pavel Dvořáček. Na lysickém koupališti opravují toalety a převlékárny, za tři miliony korun Přečíst článek › Odborný výcvik na dálku byl podle něj ve zmíněných oborech velmi obtížný. Snad je studenti v oboru kuchař číšník měli menší výhodu. „Jiná situace byla ale například u praktické výuky programování CNC strojů nebo obrábění. Studenti sice dostávali různá zadání, výkresy, pracovní postupy a data o materiálech, ale praktickou výuku v dílně na strojích to nenahradí. Výpadek ve výuce bude velmi obtížné vykrýt,“ dodal Dvořáček. Nejproblematičtější je podle něj situace u studentů, kteří letos končí, budou skládat závěrečné zkoušky a hledat si zaměstnání. „Na druhou stranu máme radost, jak se k tomuto problému staví některé firmy z okolí. S dopady přerušené výuky počítají. Vědí, že studenti neměli šanci se vše řádně naučit, přesto mají o naše budoucí absolventy zájem,“ uzavřel Dvořáček.