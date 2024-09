Dembiňák uvedl, že rezignoval z osobních důvodů. Nepodařilo se mu zlepšit personální situaci, když v nemocnici ve druhém největším městě na Blanensku podle něj stále chybí nižší desítky zdravotnického personálu. Mezi nimi jsou lékaři na interním a také na dětském oddělení, kde stále nemají primáře a je uzavřená lůžková část. Boskovičtí postrádají také radiologické a rehabilitační pracovníky.

Dembiňák Deníku řekl, že se také s vedením města rozcházel v pohledu na řízení a chod nemocnice. „Dal jsem si vnitřní závazek, že boskovickou nemocnici stabilizuji ohledně personálního obsazení. Hlavně, co se týká chybějících lékařů. To se mi ani za půl roku v čele nemocnice nepovedlo. Už nemám kde brát. Oslovili jsme desítky lékařů, objeli republiku křížem krážem. Nemám v tuto chvílí prostředky a už ani sílu, jak to posunout dál,“ řekl ve středu ráno redakci Dembiňák.

Názorový střet s valnou hromadnou nemocnice potažmo vedením města nechtěl manažer blíže komentovat. „Za dlouhé roky práce ve zdravotnictví mám zkušenosti a určité zásady. Ty jsem ve finále nemohl v Boskovicích úplně uplatnit. Časem by to zřejmě vedlo k nějaké eskalaci. Nechci to komentovat, protože by to zbytečně rozjitřilo atmosféru. Nemocnice potřebuje v tuto chvíli lékaře a další personál a ne nějaké dohadování. Já si to vyhodnotil takto i s rodinou. Ve čtvrtek předám svou funkci, nemocnici povede dočasně paní starostka. Tím pro mě působení v Boskovicích končí,“ dodal Dembiňák.

Starostka Jana Syrovátková řekla, že ve středu ve čtyři hodiny odpoledne zasedne kvůli rezignaci jednatele nemocnice valná hromada. O půl hodiny později bude následovat tisková konference na radnici. „V tuto chvíli je to vše, co k tomu můžu říct,“ okomentovala situaci Jana Syrovátková.

Rezignaci Dembiňáka předcházel na úterním veřejném jednání zastupitelstva jeho velmi ostrý výstup. Vyrazil dech i opozici, která přitom vedení města za chod nemocnice dlouhodobě kritizuje. „Jakým způsobem se tam pan jednatel vyjadřoval o svých zaměstnancích, byl podle mě klíčový moment. Rada města by na to zřejmě musela reagovat jeho odvoláním. Pokud takto mluví veřejně na mikrofon o svých lidech, navíc v personální situaci, jaká v nemocnici je, tak pak člověk může polemizovat, co se asi děje za zavřenými dveřmi,“ řekla opoziční zastupitelka Michaela Žejšková.

Poukázala na to, že personální krizi se v boskovické nemocnici nedaří řešit dlouhodobě a že se ještě více prohlubuje. „Za první pololetí letošního roku byla nemocnice v plusu, za třetí kvartál už zřejmě ne a dojde k ekonomickému propadu. Kvůli chybějícímu personálu klesají výkony. Myslím si, že ani s dosavadním panem jednatelem to podobně jako s jeho předchůdcem nebyla dobrá volba,“ poznamenala Žejšková.

Zprávu o rezignaci ředitele si v elektronické poště přečetl ve středu ráno také boskovický primář gynekologicko porodního oddělení Jan Machač. V době, kdy se právě vracel z dovolené v zahraničí. „Dostal jsem email, který pan jednatel rozeslal zaměstnancům ohledně své rezignace. To je vše, co k tomu vím. Na zastupitelstvu jsem nebyl. Je to nepříjemná informace vzhledem k tomu, že nemocnici čeká jednání o nových smlouvách s pojišťovnou. A také k personálnímu stavu, jaký u nás v současnosti je,“ uvedl Machač.

Známý porodník a uznávaný odborník je s boskovickou nemocnicí spjatý několik desítek let. Po lednové rezignaci tehdejšího jednatele Miloslava Kavky a následném nezdařeném výběrovém řízení na jeho nástupce, se o Machačovi hovořilo jako o dočasném řešení v této pozici. K tomu nakonec nedošlo.