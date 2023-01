„Na podzim jsme nechali udělat odborné posouzení stavu budovy. Několik místností bylo ve špatném stavu a musely se uzavřít. Po opravách už fungují, ale celkový stav objektu není dobrý a do budoucna je potřeba ho začít hned řešit,“ řekl Deníku Rovnost boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Dodal, že investovat do oprav zmíněného objektu velkou sumu peněz ale nedává vzhledem k jeho stavu smysl. Lepším řešením by bylo budovu zbourat a na jejím místě postavit novou s lepšími dispozicemi pro volnočasové aktivity dětí. V takovém případně pak musí Boskovičtí najít na přechodnou dobu náhradní zázemí.

Například v další městské budově nebo jinde. „Možnosti v tuto chvíli prověřujeme. Co se týká případné výstavby nového střediska, je to na diskuzi ve vedení města. O také o ujasnění dispozic a využitelnosti nového objektu,“ poznamenal místostarosta.

Na výstavbu nového střediska by se město snažilo najít vhodný dotační titul. „Chceme to rozseknout v letošním roce a co nejdříve připravit vhodný projekt. Středisko volného času vnímám pro Boskovice jako klíčovou záležitost. Chodí tam dvanáct set dětí a zaslouží si lepší zázemí,“ uvedl Holík.

Za desítky let provozu se řada akcí současného Střediska volného času stala mezi místními velmi populárními. Například karnevaly, drakiáda nebo rybářské závody. „Pro celé rodiny organizujeme již mnoho let výlety po zoologických zahradách u nás i v zahraničí, návštěvy zámků, jeskyní, aquaparků a dokonce i plavbu na lodi po Dunaji nebo Baťově kanálu,“ informovali na webu zástupci SVČ Boskovice.